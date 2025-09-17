Horóscopo chino: a qué signos les espera una traición antes de terminar septiembre

Cada signo atravesará energías diferentes según los ciclos lunares y los movimientos de sus elementos.

Los signos que serán más vulnerables a traiciones en septiembre. Foto: Freepik.

Según el horóscopo chino, la última semana de septiembre traerá para algunos signos revelaciones intensas y una posible traición por parte de un ser querido. Puede ser tanto en el ámbito familiar como en el entorno de amistad.

En la astrología oriental, cada signo atraviesa energías diferentes según los ciclos lunares y los movimientos de sus elementos. Y este cierre de mes, marcado por tensiones y cambios, pone a prueba la confianza.

Los tres signos más expuestos a la traición en septiembre 2025

1- Serpiente

La Serpiente es intuitiva, pero estos días puede dejarse llevar por falsas promesas. Una persona cercana podría ocultar información importante. Septiembre será un buen momento para abrir bien los ojos y no dejarse llevar por halagos.

Los signos que serán traicionados en septiembre. Foto: Freepik.

2- Tigre

La fuerza del Tigre lo convierte en una persona confiada, y esa seguridad puede volverse en contra. Alguien de su entorno podría aprovecharse de su generosidad este mes, así que el consejo es no dar todo por sentado y cuidar los límites personales.

3- Cabra

La Cabra es sensible y solidaria, pero a fin de septiembre puede sentirse desilusionada por alguien en quien confiaba plenamente. Aunque duela, esta experiencia será un aprendizaje para reforzar la autoestima.

Sin embargo, la astrología dice que está el lado positivo y es que aunque la traición nunca es fácil de afrontar, el horóscopo chino recuerda que estas situaciones también marcan un quiebre que permite crecer y madurar. Reconocer a quienes no son leales ayuda a dejar espacio para vínculos más sanos y verdaderos.