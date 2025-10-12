Horóscopo: cuál es el signo que da los mejores consejos, pero que nunca los sigue

Es un experto en el amor, las finanzas y la vida social, sin embargo, le cuesta seguir sus propias opiniones. Descubrí cuál es.

Cuál es el signo que da los mejores consejos

En el mundo de la astrología, todos los signos se rigen por una característica en particular: aries toma decisiones rápidas, acuario odia los moldes y los sagitarios, son testarudos pero aventureros. Sin embargo, a la hora de dar consejos y ayudar a otros a tomar decisiones importantes, hay uno de ellos que se corona como el verdadero rey, pero lamentablemente, no sigue sus propios consejos.

Este signo es un libro abierto, son ordenados y viven con el corazón en la mano, además de tener una gran capacidad para escuchar y ordenar los problemas de los demás. Pero paradójicamente, hay veces en que su vida es un caos y no pueden aplicar su propio pensamiento. Ese signo es, sin dudas, Virgo.

Virgo da buenos consejos. Foto: Pexels

Conocido por su mente analítica, su sentido práctico y su ojo clínico para detectar lo que no funciona, Virgo suele ser el confidente ideal. Siempre tiene una solución lógica para los problemas ajenos, y su forma clara de comunicar lo convierte en un gran consejero. Sin embargo, cuando se trata de aplicar esa sabiduría a su propia realidad, la historia cambia.

Virgo: el signo que mejores consejos da, pero que es muy crítico consigo mismo

Una de las razones por las que Virgo cae en esta contradicción es su autocrítica constante. Tienden a exigirse el doble que a quienes los rodean, lo que les impide relajarse o ver sus propios conflictos con la misma claridad con la que analizan los de los demás.

Además, su tendencia al perfeccionismo puede llevarlos a postergar decisiones personales o entrar en un bucle de dudas interminables, a pesar de que suelen ver con precisión lo que otros necesitan hacer.

Signo de Virgo.

Y si bien es cierto que Virgo se lleva el primer lugar en esta particular categoría, no está solo: Piscis también es un gran consejero emocional gracias a su mirada llena de empatía, compasión e intuición. Pero a la hora de resolver sus propios dilemas, suele perderse en sus emociones contradictorias y terminar confundido.

Otro signo que sin dudas te ayudará a resolver problemas es Libra, que tiene una mirada justa y equilibrada hacia los demás, con un corazón gigante y la palabra que necesitas para impulsar tus deseos… pero cuando enfrenta sus propias decisiones, la indecisión y el deseo de complacer a todos lo frenan.