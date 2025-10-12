Horóscopo: cuál es el signo que da los mejores consejos, pero que nunca los sigue
En el mundo de la astrología, todos los signos se rigen por una característica en particular: aries toma decisiones rápidas, acuario odia los moldes y los sagitarios, son testarudos pero aventureros. Sin embargo, a la hora de dar consejos y ayudar a otros a tomar decisiones importantes, hay uno de ellos que se corona como el verdadero rey, pero lamentablemente, no sigue sus propios consejos.
Este signo es un libro abierto, son ordenados y viven con el corazón en la mano, además de tener una gran capacidad para escuchar y ordenar los problemas de los demás. Pero paradójicamente, hay veces en que su vida es un caos y no pueden aplicar su propio pensamiento. Ese signo es, sin dudas, Virgo.
Conocido por su mente analítica, su sentido práctico y su ojo clínico para detectar lo que no funciona, Virgo suele ser el confidente ideal. Siempre tiene una solución lógica para los problemas ajenos, y su forma clara de comunicar lo convierte en un gran consejero. Sin embargo, cuando se trata de aplicar esa sabiduría a su propia realidad, la historia cambia.
Virgo: el signo que mejores consejos da, pero que es muy crítico consigo mismo
Una de las razones por las que Virgo cae en esta contradicción es su autocrítica constante. Tienden a exigirse el doble que a quienes los rodean, lo que les impide relajarse o ver sus propios conflictos con la misma claridad con la que analizan los de los demás.
Además, su tendencia al perfeccionismo puede llevarlos a postergar decisiones personales o entrar en un bucle de dudas interminables, a pesar de que suelen ver con precisión lo que otros necesitan hacer.
Y si bien es cierto que Virgo se lleva el primer lugar en esta particular categoría, no está solo: Piscis también es un gran consejero emocional gracias a su mirada llena de empatía, compasión e intuición. Pero a la hora de resolver sus propios dilemas, suele perderse en sus emociones contradictorias y terminar confundido.
Otro signo que sin dudas te ayudará a resolver problemas es Libra, que tiene una mirada justa y equilibrada hacia los demás, con un corazón gigante y la palabra que necesitas para impulsar tus deseos… pero cuando enfrenta sus propias decisiones, la indecisión y el deseo de complacer a todos lo frenan.