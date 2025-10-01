Mucha pasión: los 3 signos que vivirán un romance inolvidable en octubre 2025

La astrología señaló a los signos del zodiaco que serán beneficiados en lo sentimental durante el décimo mes del año.

Pareja, amor, romance. Foto: Pexels.

El inicio de un nuevo mes renueva esperanzas y energías. Algunos movimientos de los astros en el cielo abrirán el juego para que tres signos del zodiaco atraviesen un romance muy intenso, que les será difícil de olvidar.

Con Venus transitando por Virgo, para luego pasar por Libra, se ofrecerá equilibrio y pasión en los vínculos personales para estas personas. Además, hay que tener en cuenta la llegada de un eclipse parcial de Luna en Aries, que impulsará sensaciones fuertes y sin precedentes para ellos.

Pareja, novios, felices, romance. Foto: Freepik AI

La astrología señaló que los beneficiados para el amor en octubre 2025 son Libra, Escorpio y Tauro. La intensidad y experiencias para recordar por mucho tiempo serán las características principales de estos romances que atravesarán en el décimo mes del año.

Los 3 signos que vivirán un romance único durante octubre 2025

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre)

Libra tendrá un protagonismo absoluto en lo romántico durante octubre 2025. Venus, su planeta regente, se ubicará sobre su signo en la segunda parte del mes, algo que impulsará a los encuentros sentimentales y a liberar su pasión. Sentirá una atracción inmediata y muy fuerte con una persona que sacudirá su presente, aunque también su futuro. Además, el eclipse lunar en Aries funcionará en su pareja, ya que brindará una nueva oportunidad para demostrar su cariño, aunque también reconectar en la intimidad, por lo que sentirá un renacer emocional.

Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpio sentirá el Sol ingresando en su signo, aunque tendrá que esperar a la parte final de octubre 2025. Más allá de que sean los últimos días, será protagonista de un ciclo de renovación, con mucha intensidad y magnetismo. La presencia de Venus en armonía con Plutón también ayudará a que tenga experiencias amorosas únicas, que le harán sentir cosas que no había experimentado previamente. El eclipse también jugará a su favor: sentirá que puede mostrarse tal cual es con otra persona y dejar fluir sus sentimientos y deseos. Se trata de una relación que podría marcar un antes y después en su vida amorosa.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo)

Tauro, regido por Venus, atravesará un periodo que tendrá mucho romance. El movimiento armónico de Venus con Júpiter en Géminis traerá buenas noticias para su corazón, aunque también para sus deseos. Sentirá que se potencian los encuentros inesperados, que abrirán las puertas a nuevas experiencias románticas. Más allá de su clásica estabilidad a la hora de formar pareja, se liberará de sus prejuicios y disfrutará de un romance intenso y con un sabor distinto a diferencia de sus anteriores vivencias.