“Horas espejo”: el significado de ver 11:11, 22:22 o 07:07 y qué mensaje busca transmitir cada número, según la astrología

Estos números son premoniciones para las personas que están atravesando alguna situación delicada o preocupante en su vida. Conocé qué quiere decir cada número.

Astrología. Foto: Pexels.

Las “horas espejo” son aquellos números que se repiten antes y después de los dos puntos en un reloj digital y, muchas personas, creen que los ángeles y el universo quieren darte una noticia para tranquilizarte sobre alguna situación preocupante.

Desde las 00:00 hasta las 23:23 horas del día podrás tener contacto con tus ángeles o el universo. Si estás atravesando un duro momento personal, solo tenés que estar atento a tu reloj para ver qué hora marca y, de esta manera, encontrar una respuesta.

Astrología. Foto: Pexels.

Sin embargo, hay tres “números espejo” que tienen un significado especial y son los siguientes: “11:11″, “22:22″ y “07:07″. Si te topas con un número así, los astrólogos recomiendan detenerse y reflexionar sobre el pensamiento de ese momento. A continuación, sus significados e interpretaciones.

Qué significa “11:11”

Toparse con esta “hora espejo” suele significar una señal de alineación con algún propósito personal. Esto significa que tus pensamientos y emociones están vinculadas a algo que querés manifestar.

Además, la numerología remarca que este número tiene mucha energía positiva y está sincronizado con el universo y espiritualidad.

Qué significa “22:22″

El “22:22” es un número que significa equilibrio, trabajo en equipo y manifestación. Esta cifra puede aparecer cuando la vida quiere decirte que es momento de organizar tu mente y transformar tus ideas en acciones. Según los astrólogos, también puede ser la señal de que se aproxima un evento muy importante.

Respecto al amor, el “22:22” tiene una connotación muy positiva: este número quiere decir que las cosas avanzarán de manera favorable. Incluso, algunos creen que es el anuncio de un reencuentro o una comunicación esperada con alguien especial.

Rituales, astrologia, manifestacion Foto: Pexels

Qué significa “07:07”

El “07:07” está vinculado con la búsqueda espiritual y la conexión con tu yo interior. Si te topas con este número tenés que saber que es un recordatorio de que, aunque haya muchas opiniones externas, las respuestas que necesitás se encuentran dentro de vos.

El número 7 también se asocia al cuerpo humano y sus siete chakras o centros energéticos, por lo que esta hora espejo invita a mirar hacia adentro, aprender algo nuevo y reconectar con tu esencia.