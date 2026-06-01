Sandra Reina
Por Sandra Reina
lunes, 1 de junio de 2026, 03:14
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Números de la suerte.
Números de la suerte. Foto: Freepik.

En distintos momentos del día, muchas personas buscan referencias simbólicas para orientar decisiones o interpretar estados personales. En ese marco, la numerología ofrece herramientas para leer la energía de los números de la suerte, especialmente en fechas puntuales como este lunes 1 de junio de 2026.

Números de la suerte
Números de la suerte Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Los números de la suerte de cada signo para este lunes 1 de junio de 2026

Aries

  • 15 y 38. El día trae recuerdos familiares y charlas sensibles. El 15 te ayuda a avanzar con coraje.

Tauro

  • 36 y 44. Es buen día para cambios en finanzas y soltar asuntos económicos.

Géminis

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  • 79 y 82. La Luna Llena favorece diálogos sinceros y decisiones de relación.

Cáncer

  • Tu número fuerte es el 38. Mercurio entra en Cáncer por 2 meses, activando emociones y recuerdos.

Leo

  • 15 y 44. La Luna Llena te trae momentos favorables en el amor.

Virgo

  • 36 y 79. Organiza tu hogar y aprovecha contactos que abren oportunidades.

Libra

  • 15 y 82. Es día para entrevistas, viajes o resolver asuntos con hermanos/primos.

Escorpio

  • 44 y 79. Resultados de inversiones y diálogo con socios.

Sagitario

  • 36 y 38. Buen momento para planes a futuro y aprendizajes.

Capricornio

  • Tu número es el 82. Trabajo y metas personales bien aspectados si mantienes disciplina.

Acuario

  • 15 y 44. Ideas originales abren caminos y conexiones nuevas.

Piscis

  • 36 y 79. Sensibilidad e intuición altas, buen día para lo creativo y la paz interior.
Números de la suerte
Números de la suerte Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Numerología: qué revelan los números y cómo obtenerlos

La numerología es una disciplina simbólica que estudia el significado espiritual y energético de los números y cómo estos se relacionan con la vida, la personalidad y los ciclos de las personas.

Parte de la idea de que todo en el universo vibra y que los números representan esas vibraciones.

Números de la suerte. Foto: Freepik.

Uno de los métodos más conocidos parte de la fecha de nacimiento. Se suman todos los números hasta alcanzar una cifra final. Cuando el resultado es 11, 22 o 33, se conserva tal cual por su valor especial, ya que son los llamados “números maestros”.

El nombre propio también puede convertirse en un número. Para eso se asigna un valor a cada letra mediante una tabla tradicional. La suma total se reduce hasta obtener una cifra única.

Tabla pitagórica de letras y números:

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Primero se toma el nombre completo, por ejemplo María López, y se convierte cada letra en un número:

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.