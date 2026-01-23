Qué signos tendrán charlas y decisiones incomodas en Mercurio en Acuario

El ingreso de Mercurio en Acuario, desde el 20 de enero, marca un periodo cargado de pensamientos, palabras directas y verdades que son difíciles de esquivar. Este tránsito astrológico, asociado a la mente racional, la innovación y la rebeldía, impulsa conversaciones que rompen con lo establecido y sacan a la luz temas que venían postergándose.

Bajo esta influencia, la comunicación se vuelve más franca, desapegada y, en algunos casos, brutalmente honesta. Mercurio en Acuario no busca agradar, sino decir lo que considera necesario, aun cuando eso genere incomodidad o confrontación. Las ideas fluyen con rapidez y se prioriza la lógica por sobre la emoción.

Cuáles son los signos que enfrentarán verdades incómodas

Según la astrología, 5 signos del zodíaco se verán azotados por la fuerza del cosmos y sentirán con mayor intensidad este tránsito, enfrentándose a duras revelaciones personales, discusiones pendientes y decisiones que ya no pueden postergarse más.

Acuario

Como anfitrión del tránsito, Acuario es el signo más impactado. Mercurio potencia su capacidad de decir lo que piensa sin filtros, lo que puede generar tensiones en vínculos personales y laborales. Las verdades salen a la luz con claridad, pero también con cierta frialdad. Es un momento clave para redefinir relaciones y proyectos.

Géminis

Regido por Mercurio, Géminis experimenta una aceleración mental notable. Las palabras fluyen sin freno y pueden surgir confesiones inesperadas o debates intensos. Este tránsito invita a Géminis a replantearse creencias y a escuchar verdades que desafían su visión habitual.

Virgo

Otro signo mercurial que no queda al margen. Mercurio en Acuario obliga a Virgo a salir del control y aceptar ideas poco convencionales. En el plano personal, puede enfrentar críticas o comentarios directos que lo lleven a revisar hábitos, rutinas y vínculos que ya no funcionan.

Leo

Para Leo, este tránsito activa el eje de las relaciones. Conversaciones pendientes con parejas, socios o personas cercanas salen a la superficie. Mercurio en Acuario pone en evidencia dinámicas de poder y verdades que Leo prefería ignorar, exigiendo mayor apertura y flexibilidad.

Escorpio

Escorpio se enfrenta a revelaciones profundas, especialmente en el ámbito familiar o emocional. La influencia acuariana lo empuja a verbalizar lo que suele guardar. Aunque incómodo, este proceso puede resultar liberador si se anima a soltar el control y expresar lo que siente con claridad.