amor pareja

Con el cierre del mes de enero, los astros invitarán a ciertos signos a revisar sus vínculos del pasado y retomar la comunicación con ellos. Esto generará reencuentros inesperados, lo que derivará en un terreno emocional propicio para que viejas historias sentimentales vuelvan a aparecer en escena.

En los últimos días del mes, varias configuraciones astrológicas impulsarán conversaciones pendientes, mensajes que reaparecen sin aviso, encuentros improbables y hasta pasión cargada con reconciliación.

Cuáles son los signos que podrían volver con su ex a fines de enero

Y aunque no necesariamente se trata de volver a empezar, también puede ser una buena oportunidad para cerrar ciclos, aclarar sentimientos o, en algunos casos, volver a amarse desde otra perspectiva.

En este contexto, la astrología señala que cinco signos del zodíaco estarán especialmente predispuestos a reencontrarse con un ex a finales de enero. Ya sea por nostalgia, asuntos inconclusos o una nueva madurez emocional, estos signos podrían verse cara a cara con alguien que marcó su pasado.

Los 5 signos que podrían reencontrarse con un ex

Cáncer

Regido por la Luna y profundamente conectado con la memoria emocional, Cáncer podría revivir un vínculo del pasado. Un mensaje inesperado o un encuentro casual puede despertar sentimientos que nunca terminaron de cerrarse.

Signo de cáncer

Libra

La energía de los vínculos vuelve a ocupar un lugar central para Libra. A finales de enero, este signo podría sentir la necesidad de equilibrar una relación inconclusa, lo que abre la puerta a una charla pendiente con un ex.

Escorpio

Intenso y transformador, Escorpio atraviesa un período de revisión profunda. Un reencuentro puede surgir como parte de un proceso de sanación o de redefinición de una relación que dejó huella.

Escorpio

Capricornio

Con el Sol transitando su signo durante gran parte del mes, Capricornio se encuentra en un momento de balance personal. Esto puede derivar en el regreso de alguien del pasado con quien quedaron temas sin resolver.

Piscis

La sensibilidad pisciana se intensifica hacia el final de enero. Sueños, recuerdos o coincidencias pueden llevar a Piscis a reencontrarse con un ex, ya sea para cerrar una etapa o explorar una nueva dinámica desde otro lugar.