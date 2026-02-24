Cuándo se podrá ver la Luna de Sangre 2026, el eclipse que teñirá el cielo de rojo Foto: NA

Se acerca la Luna llena en Virgo el próximo 3 de marzo con un eclipse lunar total, conocido popularmente como “Luna de Sangre” por el tono rojizo que adquiere el satélite de la Tierra. Este fenómeno no solo atrae la atención de los observadores del cielo, sino que también genera un fuerte impacto energético según la astrología, sobre todo para algunos signos que necesitan soltar aquello que ya no sirve y replantearse sus objetivos personales.

Durante este eclipse, la alineación de la Luna y la Tierra frente al Sol genera una energía que afecta de manera particular a ciertos signos del zodíaco. Los astrólogos aseguran que la intensidad de la Luna de Sangre se sentirá especialmente en quienes tengan su signo solar, lunar o ascendente en Virgo, pero también se extenderá a otros signos por la activación de opuestos y aspectos complementarios.

Aunque todos los signos percibirán algún efecto, el eclipse invita a la introspección, al cierre de ciclos y a poner atención en las emociones y relaciones que necesitan reajuste. Es un período para reflexionar, dejar atrás cargas emocionales y conectar con la intuición, preparándose para el inicio de nuevos proyectos.

Signos más afectados y cómo los impacta la Luna de Sangre

Virgo

Como signo directamente alineado con el eclipse, los nativos de Virgo sentirán cambios profundos en la rutina diaria, la salud y el trabajo. Este período es clave para reorganizar su vida, dejar atrás hábitos que ya no sirven y priorizar su bienestar físico y mental.

Piscis

El signo opuesto a Virgo se verá activado, lo que puede generar tensiones entre emociones y obligaciones. Es un buen momento para establecer límites claros, replantearse relaciones y atender necesidades emocionales que habían quedado postergadas.

Géminis

Los geminianos pueden experimentar movimientos importantes en la comunicación y en la manera de relacionarse con su entorno cercano, sobre todo en el ámbito laboral y familiar. Es un momento para resolver malentendidos y reorganizar proyectos pendientes.

Sagitario

Este eclipse invita a Sagitario a replantearse metas a largo plazo, crecimiento personal y espiritual. También puede generar cambios en su visión sobre proyectos y caminos de desarrollo, fomentando una mayor claridad en lo que realmente quieren alcanzar.