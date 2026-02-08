Cuándo se podrá ver la Luna de Sangre 2026, el eclipse que teñirá el cielo de rojo Foto: NA

El cielo traerá uno de los espectáculos más esperados del año para quienes disfrutan mirar hacia arriba. El martes 3 de marzo se producirá el primer eclipse lunar total de 2026, un evento astronómico que hará que la Luna adopte el intenso tono rojizo conocido popularmente como “Luna de Sangre”.

Se trata del primer gran fenómeno astronómico del año y tendrá una particularidad que lo vuelve aún más atractivo: podrá observarse a simple vista, sin necesidad de telescopios ni filtros especiales. Esto lo convierte en una oportunidad ideal tanto para aficionados como para quienes simplemente sienten curiosidad por el universo.

Por qué ocurre un eclipse lunar total y qué provoca el color rojo

Un eclipse lunar total se produce cuando la Tierra se interpone de manera exacta entre el Sol y la Luna, impidiendo que la luz solar llegue de forma directa al satélite natural. En ese momento, la Luna atraviesa la umbra, la parte más oscura de la sombra terrestre.

Lejos de apagarse, la Luna cambia de color. Esto sucede porque la atmósfera de la Tierra actúa como un filtro natural: bloquea las longitudes de onda azules y permite que la luz rojiza se desvíe y alcance la superficie lunar. Ese efecto óptico es el responsable del característico color rojo o cobrizo que da nombre al fenómeno.

Cuánto durará el eclipse de marzo 2026

El punto culminante será la fase de totalidad, cuando la Luna quede completamente inmersa en la sombra de la Tierra. De acuerdo con los cálculos astronómicos, esta etapa se extenderá entre 80 y 82 minutos, una duración poco habitual para este tipo de eclipses.

Si se suman las fases parciales previas y posteriores, el evento completo superará las cinco horas, ofreciendo amplias posibilidades para observarlo con calma o intentar capturar imágenes del fenómeno.

Un color que nunca es igual

La intensidad del tono rojizo no será idéntica en todos los lugares ni para todos los observadores. Especialistas explican que el color final de la Luna dependerá del estado de la atmósfera terrestre en ese momento.

Mayor presencia de polvo o partículas en suspensión: tonos rojos más oscuros

Atmósfera más limpia: matices anaranjados o cobrizos más claros

Este factor hace que cada eclipse lunar sea único y distinto a cualquier otro.

Desde dónde podrá verse la “Luna de Sangre”

Se calcula que alrededor de 2.500 millones de personas podrán observar al menos alguna de las fases del eclipse. Las mejores condiciones de visibilidad se darán en gran parte del continente americano y sobre el océano Pacífico, donde el fenómeno podrá apreciarse con mayor claridad.

En regiones como Europa y África, la observación directa será parcial o limitada. Sin embargo, el evento podrá seguirse en vivo a través de transmisiones de organismos internacionales, como la NASA y distintos observatorios astronómicos.