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La salud del papa León XIV: los fieles rezan por su recuperación mientras el Vaticano redefine su agenda

El Sumo Pontífice mostró avances en su tratamiento mientras que en Sudamérica hay gran expectativa por su visita. En tanto, la Plaza San Pedro fue el escenario elegido para pedir por su salud.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Rezos por la salud del papa León XIV.
Rezos por la salud del papa León XIV. Foto: REUTERS
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El papa León XIV continúa su recuperación tras su operación de cáncer de pulmón al tiempo que los fieles rezan por su salud y el Vaticano analiza los pasos a seguir en cuanto a su abultada agenda.

Este miércoles, día en el que normalmente se celebran las audiencias generales, la plaza de San Pedro fue el escenario de la misa de clausura del encuentro internacional con motivo del décimo aniversario de la publicación de ‘Amoris Laetitia’, la exhortación apostólica del papa Francisco sobre el amor en la familia.

La celebración, que debía estar presidida por León XIV, quedó en manos del cardenal filipino Luis Antonio Tagle, recientemente nombrado decano del Colegio Cardenalicio, que leyó la homilía que el papa había dejado preparada.

Rezos por la salud del papa León XIV.
Rezos por la salud del papa León XIV. Foto: REUTERS

En tanto, las oraciones se dirigen al hospital Gemelli, donde el papa, de 71 años, se recupera de una intervención en la que le han extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho afectado por un adenocarcinoma.

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Preocupación sobre el viaje a Latinoamérica

La preocupación por la recuperación del pontífice se extiende también a sus próximos compromisos, especialmente al viaje previsto a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre y que, en principio, seguiría en pie a tenor de sus propias palabras del pasado domingo.

Rezos por la salud del papa León XIV.
Rezos por la salud del papa León XIV. Foto: REUTERS

Para esto, se aguarda la decisión de los médicos que lo atienden para determinar la fecha del alta y su regreso a los departamentos vaticanos.

A partir de allí, la marcha de su rehabilitación permitirá reabrir su agenda de audiencias.

Papa León XIVVaticanoRecuperación
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