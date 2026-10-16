En plena recuperación de su operación del pulmón, el Papa León XIV habló con Putin y pidió un alto el fuego para llevar ayuda humanitaria a Ucrania

El papa León XIV y Vladímir Putin mantuvieron una conversación telefónica. Foto: Reuters

El Papa León XIV mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Rusia Vladímir Putin y expresó su preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshky, en la región ucraniana de Kherson. El Sumo Pontífice reclamó un alto el fuego que permita el ingreso de alimentos y asistencia médica, además de la evacuación segura de los civiles. El diálogo se produjo mientras el Papa continúa recuperándose de una cirugía por un tumor canceroso de pulmón.

León XIV habló con Putin por la situación humanitaria en Ucrania

Durante el intercambio, el pontífice manifestó su “profunda preocupación por la grave situación humanitaria” que atraviesa la localidad y pidió medidas que permitan asistir a la población civil afectada por el conflicto.

“Un alto el fuego” que permita el ingreso de alimentos y asistencia médica, así como “la evacuación segura de los civiles que deseen abandonar la zona”, fueron los principales pedidos transmitidos por el Papa durante la conversación.

El papa León XIV pidió por las víctimas en Ucrania. Foto: REUTERS

Al finalizar, la Santa Sede reafirmó el compromiso del pontífice con la búsqueda de una salida diplomática al conflicto. “Por último, el Santo Padre reafirmó el compromiso de la Santa Sede con la promoción del diálogo y la paz”, indicó el comunicado.

El pedido del Papa para facilitar el ingreso de alimentos y asistencia médica

El llamado de León XIV estuvo centrado en la necesidad de garantizar la asistencia a los civiles que permanecen en Oleshky, en medio de las consecuencias humanitarias de la guerra entre Rusia y Ucrania.

El pedido de un alto el fuego apunta a crear condiciones que permitan el acceso de suministros esenciales, especialmente alimentos y medicamentos, y facilitar la salida de las personas que quieran abandonar el área.

La intervención también se enmarca en los reiterados llamados del Vaticano a privilegiar el diálogo y las negociaciones para reducir el impacto de los enfrentamientos sobre la población civil.

Por el momento, el comunicado de la Santa Sede no detalló si durante la conversación se alcanzaron compromisos concretos ni informó sobre una respuesta específica de Putin a los pedidos del pontífice.

Cómo sigue la salud del Papa León XIV tras la operación

El contacto diplomático se produjo mientras León XIV continúa con su recuperación después de una intervención quirúrgica para extirparle un tumor canceroso del pulmón.

Este viernes, el Vaticano informó que los últimos controles médicos confirmaron una “mejora constante” en el estado general del pontífice, tres días después de la operación. “Esta mañana, el Santo Padre se sometió a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que confirmaron una mejora constante de su estado general”, señaló el parte médico.

Vladímir Putin, presidente de Rusia. Foto: REUTERS

Además, el Papa continúa con las sesiones de fisioterapia respiratoria y de acuerdo con la información oficial, puede realizar sus actividades cotidianas con total autonomía.

La Santa Sede también difundió las primeras fotografías de León XIV después de la intervención, en las que se lo observa durante su recuperación en el hospital Gemelli de Roma. Mientras avanza su rehabilitación, el pontífice mantiene parte de su actividad institucional y diplomática.