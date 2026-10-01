Putin amenaza con usar armas nucleares: el análisis de Andrés Repetto sobre la tensión entre Rusia y la OTAN

Vladimir Putin. Foto: REUTERS

Vladímir Putin advirtió que Rusia empleará “todo su arsenal” en caso de ataque contra el enclave báltico de Kaliningrado o cualquier otra región rusa.

“Si llegamos a un ataque directo contra la Federación rusa, y me refiero a Kaliningrado, pero también puede pasar con cualquier otroterritorio, por supuesto, en la agenda figurará inevitable e inmediatamente la cuestión del empleo por parte de Rusia de todo elarmamento a su alcance. Eso es inevitable”, dijo en el club de debate Valdái.

Vladimir Putin. Foto: REUTERS

“Nosotros no asustamos a nadie (...), esas no son intimidaciones, sino la respuesta a los intentos de amedrentarnos”, señaló.

“Nosotros no amenazamos a nadie, no tenemos intención de atacar ni en 2029, ni en 2030, ni en 2050. Pero si nos topamos con una agresión, tenemos que responder”, afirmó.

Vladimir Putin. Foto: REUTERS

La OTAN acusó a Rusia de recurrir a la “retórica militar” después de que Moscú mostrara la voluntad de emplear armas nucleares en caso de “bloqueo aéreo y marítimo de Kaliningrado”, algo que Moscú considera un ‘casus belli’.

El análisis de Andrés Repetto

La creciente tensión entre Rusia y la OTAN generó el análisis de Andrés Repetto, especialista internacional de Canal 26, quien se refirió a los dichos de Putin y a una posible ofensiva de Moscú.

“La escalada de declaraciones y de advertencias no se frena. La escalada nuclear también sigue creciendo, porque la verdad es que en este momento el conflicto que se esté utilizando constantemente la advertencia de esa posibilidad es alarmante. Pero es una realidad. Por ejemplo, el Kremlin o Rusia, Putin, envió una carta a la OTAN y les dijo que si estrangulaban, rodeaban o bloqueaban Kaliningrado, que es el territorio ruso con salida al Báltico, entre Lituania y Letonia, iban a utilizar las armas nucleares para defenderlo, porque desde el punto de vista de Rusia, la OTAN está haciendo ejercicios y movimientos militares que para ellos van en esa dirección”, inició el periodista.

“Hubo un montón de declaraciones de que, a partir de ahora, todos los arsenales en Europa que estén dando armas a Ucrania, pueden ser objetivos militares. Y las declaraciones cada vez más repetidas de una guerra directa entre la OTAN y Rusia, o que ya están en conflicto, algo que yo les venía comentando desde mi visión sobre la realidad que ya estaba pasando”, continuó.

OTAN le envió un mensaje a Irán por su rol en la guerra entre Rusia y Ucrania. Foto: Reuters.

“Es una situación muy grave. La carta de lo impredescible puede aparecer, el error de cálculo también y la palabra da forma y cuerpo a situaciones que pueden ocurrir”, cerró en su cuenta de Instagram.