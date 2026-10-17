Brasil: un policía militar mató de un disparo a una mujer que avanzaba con un cuchillo y fue liberado tras su detención

San Pablo: un policía militar mató de un disparo a una mujer que avanzaba con un cuchillo y fue liberado tras su detención. Foto: Captura de pantalla @centronoticiasmx

Un policía militar André Coelho Maximo da Costa fue detenido en flagrancia por disparar y matar a Camila Pereira da Silva, de 32 años en el Parque São Domingos en la zona oeste de San Pablo, Brasil. El hecho se dio este jueves 15 de octubre, el oficial fue liberado por la Justicia y el caso se volvió viral por las imágenes de cámaras de seguridad, que registraron a la mujer acercándose a los agentes con un cuchillo en la mano.

El hecho ocurrió en un cruce de la avenida Mutinga, donde los policías habían sido convocados por personas que estaban en la zona debido a la presencia de la mujer armada. En la grabación se escucha a los uniformados ordenarle que suelte el cuchillo mientras retroceden. Ella siguió avanzando hacia uno de los efectivos y respondió que no iba a soltarlo. El agente le disparó en la cabeza y según versiones difundidas sobre el caso, la mujer habría estado atravesando un brote.

Por qué el policía militar fue detenido

La detención no se basó solo en el resultado de la intervención. El delegado a cargo apuntó indicios de exceso en el uso de la fuerza tras analizar las imágenes. De acuerdo con el boletín policial, en el momento del disparo la mujer tenía los brazos hacia abajo y no realizaba un movimiento de ataque contra los agentes.

La autoridad también cuestionó la necesidad de disparar y señaló que no se emplearon otros medios de contención antes de recurrir al arma de fuego. De todas maneras, se trata de una evaluación preliminar.

San Pablo: un policía militar mató de un disparo a una mujer que avanzaba con un cuchillo y fue liberado tras su detención

Durante el interrogatorio, el soldado fue consultado sobre si estaba habilitado para utilizar una pistola taser y respondió que no. En su declaración afirmó haber efectuado un único disparo.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pablo (SSP-SP) informó que el policía fue derivado al Departamento de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP), que investigará todas las circunstancias del caso. En paralelo, se abrió un Inquérito Policial Militar con seguimiento de la Corregedoría de la PM.

Otros casos recientes de muertes en intervenciones policiales

La muerte de Camila Pereira da Silva se produjo en medio de cuestionamientos por otras dos intervenciones recientes en la capital paulista, en las que murieron dos hombres alcanzados por un total de 51 disparos. En uno de esos episodios ocurridos el 3 de octubre, Antonio Nunes Batista recibió 24 tiros en Brasilândia en la zona norte después de avanzar contra policías militares con un cuchillo, según información enviada a la Ouvidoria de la Policía.