El lugar fue evacuado inmediatamente. Foto: El Mundo

Irán atacó el Aeropuerto Internacional de Dubai en Emiratos Árabes Unidos y crece la tensión en Medio Oriente en un contexto atravesado por el operativo ejecutado por Estados Unidos e Israel este sábado 28 de febrero, que terminó con la muerte del líder supremo Ali Jamenei. El aeropuerto, considerado uno de los más transitados del mundo, fue evacuado de emergencia y se suspendieron todas las operaciones.

En una jornada de máxima tensión internacional, Irán atacó el Aeropuerto Internacional de Dubai. El lugar es evacuado después de que un UAV haya impactado de lleno contra uno de los aeropuertos más transitados del planeta.

Video: @MundoEConflicto

“El aeropuerto de Dubai confirma que una explanada del Dubai International (DXB) sufrió daños menores en un incidente que fue rápidamente contenido. Los equipos de respuesta a emergencias fueron desplegados de inmediato y están gestionando la situación en coordinación con las autoridades correspondientes. Cuatro empleados resultaron heridos y recibieron atención médica oportuna. Debido a los planes de contingencia ya establecidos, la mayoría de las terminales habían sido previamente evacuadas de pasajeros. Se brindarán más actualizaciones a medida que estén disponibles”, señaló la autoridad aeroportuaria en su página oficial.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos señaló que habían recibido 137 misiles y 209 drones lanzados por Irán que en su mayoría fueron destruidos o interceptados. Cabe resaltar que otro de los lugares atacados por Irán fue el hotel Burj Al Arab.

Video: El Mundo

Ataques en Medio Oriente: Javier Milei elevó a “alto” el nivel de seguridad en todo el territorio nacional

Javier Milei elevó el nivel de seguridad en todo el territorio de Argentina, por lo que pasó a ALTO. Esto es una de las reacciones a los ataques ocurridos en Medio Oriente, propinados por Irán, Israel y Estados Unidos.

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, indicaron que “el Presidente Javier G. Milei ha dispuesto elevar el nivel de seguridad a ALTO en todo el territorio nacional argentino, en virtud de los hechos de público conocimiento acontecidos en el día de la fecha en Medio Oriente”. La medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”.

En ese marco, se indicó que “por intermedio de la cartera ministerial competente, se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos, incluyendo el refuerzo de la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras en el país”. Del mismo modo, “se ha activado el protocolo de alerta en las fronteras, que implica el refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles”, detalló el texto.