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Asesinaron a puñaladas a un hombre tras una denuncia por presunto abuso sexual

El hombre murió por heridas de arma blanca luego de ser trasladado al hospital. El hermano de la víctima fue detenido por el homicidio.

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Un hombre de 34 años fue asesinado a puñaladas en Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, luego de que una adolescente de 14 años denunciara un presunto abuso sexual. Por el crimen fue detenido el hermano de la joven, de 18 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

El episodio ocurrió el viernes por la tarde y derivó en dos investigaciones paralelas: una por el homicidio de Fabián Norberto Sosa, el presunto agresor sexual, y otra para determinar qué ocurrió con la adolescente. La causa por la muerte quedó en manos de la UFI N°19 de Lomas de Zamora, mientras que la denuncia por el presunto abuso sexual es investigada por la UFI N°9.

Policia Bonaerense
La policía investiga el abuso de la menor y el homicidio del presunto agresor

Cómo ocurrió el ataque al hombre acusado de haber abusado a una joven en Lomas de Zamora

Según la información reunida durante las primeras horas de la investigación, familiares de la adolescente comenzaron a buscarla luego de que se retirara sin avisar de la vivienda de su abuela, donde residía desde hacía aproximadamente dos semanas.

Poco después, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de la menor junto a un hombre dentro de una propiedad ubicada en inmediaciones de las calles Martell y Miatello.

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Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a la adolescente dentro de la vivienda de Fabián Norberto Sosa, un vecino de la zona. De acuerdo con los primeros datos incorporados al expediente, la joven estaba vestida y recostada sobre una cama. La situación desencadenó una violenta reacción de vecinos y familiares. Según se investiga, la propiedad habría sido incendiada posteriormente.

Hospital Carlos Allende de Lomas de Zamora
Hospital Carlos Allende de Lomas de Zamora

En medio del episodio, Sosa fue trasladado al Hospital Allende con heridas punzocortantes en el abdomen y en el muslo izquierdo. El hombre murió luego de sufrir una descompensación como consecuencia de las lesiones.

A partir de los testimonios obtenidos, los investigadores de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora identificaron como presunto autor del ataque al hermano de la adolescente, de 18 años, quien fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

La investigación deberá determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque y establecer las responsabilidades correspondientes. Por otro lado, fuentes vinculadas al expediente indicaron que Sosa contaba con antecedentes penales en una causa por delitos sexuales iniciada en 2012 y que había permanecido detenido en la Unidad Penal N°32 de Florencio Varela.

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