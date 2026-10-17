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Habló el cirujano que operó al Papa León XIV: “No hay motivos para no realizar el viaje a Sudamérica”

Stefano Margaritora afirmó que el sumo pontífice no tendría inconvenientes para afrontar la gira que se desarrollará del 6 al 17 de noviembre y que tendrá a la Argentina como uno de sus destinos. También contó cómo encontraron el cáncer de pulmón.

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El Papa León sale del Hospital Gemelli tras su cirugía pulmonar y diagnóstico de cáncer, en Roma.
El Papa León XIV recibió el alta este sábado 17 de octubre. Foto: via REUTERS
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Stefano Margaritora, cirujano que operó al Papa León XIV el 13 de octubre, habló tras el alta del pontífice y afirmó que “no hay motivos para no realizar el viaje a Sudamérica”, el cual se desarrollará del 6 al 17 de noviembre y que tendrá a la Argentina como uno de sus destinos.

“Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, dijo Margaritora, catedrático de Cirugía Torácica en la Universidad Católica del Sagrado Corazón y director de la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica de la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, en una entrevista concedida a los medios vaticanos.

El cirujano señaló que “en el momento del alta hospitalaria, el Papa León se encontraba en unas condiciones clínicas absolutamente satisfactorias”, y añadió que los análisis de sangre del pontífice “eran completamente normales”, mientras que “la función cardíaca estaba en orden”.

“La reexpansión del pulmón después de la intervención está siguiendo los plazos previstos habitualmente. Por tanto, en términos generales, su estado es bueno”, añadió.

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Papa León XIV y Vladímir Putin

El cirujano del Papa contó cómo encontraron el cáncer de pulmón

Al ser consultado sobre cómo los médicos encontraron el adenocarcinoma pulmonar, Margaritora señaló que “el descubrimiento fue absolutamente fortuito, como, por desgracia, sucede con frecuencia”.

“Al realizarle unas pruebas rutinarias del abdomen, se descubrió en el tórax, en las bases pulmonares, una pequeña mancha”, afirmó. Además, el cirujano explicó que su aparición “es bastante normal” ya que, “como el diafragma tiene una forma similar a la de un paracaídas, normalmente se visualizan las bases pulmonares”.

De todas maneras, advirtió que “si aquella pequeña mancha hubiera estado un poco más arriba, no se habría visto”.

En esa línea, Margaritora aseguró que “la prevención es importantísima, porque el Santo Padre pertenece a la categoría de personas que descubren que tienen un tumor pulmonar absolutamente por casualidad, no porque se sometan a pruebas preventivas, sino porque se realizan exámenes por otros motivos”.

Es por ello que -afirmó- “sería importante que la población, especialmente las personas en situación de riesgo, se sometiera periódicamente a pruebas preventivas de control, no solo para detectar otros tumores para los que existen programas de cribado poblacional, como los de mama o de colon, sino también para detectar tumores pulmonares”.

¿El Papa León XIV viaja a la Argentina?

Al ser consultado sobre la posibilidad de que León realice la gira por América Latina, Margaritora despejó las dudas: “Después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa”, señaló.

Y añadió: “Por tanto, dado que ya ha transcurrido casi una semana, en definitiva, creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más. En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”.

Los detalles de la operación del Papa León XIV

Sobre la intervención, el experto señaló que se trató de “una operación rutinaria, en el sentido de que, en casos similares, cuando se trata de un tumor pulmonar de cierto tamaño, hay que extirpar todo el lóbulo en el que se encuentra”.

Y explicó: “En el caso del Santo Padre, el lóbulo inferior del pulmón derecho. Así pues, desde este punto de vista, fue una intervención rutinaria”.

Además, señaló que “la intervención transcurrió sin ningún tipo de complicación, y eso es lo que siempre deseamos antes de cada operación”.

El Papa León XIV abandona el Hospital Gemelli de Roma tras recibir el alta.
El Papa León XIV abandonó el Hospital Gemelli de Roma tras recibir el alta. Foto: REUTERS

En otro tramo de la entrevista, contó que cuando el Papa entró en el quirófano “miró a su alrededor, nos vio y le dije: ‘Santo Padre, este es nuestro dream team’. Él sonrió y se dispuso a… Comenzamos las maniobras de anestesia”.

Margaritora afirmó además que León fue “un paciente ideal”. “Siempre tranquilo, siempre sonriente y con muy pocas quejas ante un dolor que, pese a todas las medidas adoptadas, una persona sin duda experimenta”, señaló.

“Ha seguido todas nuestras indicaciones, tanto desde el punto de vista dietético como desde el fisioterapéutico. Se ha puesto de pie y siempre hacía incluso un poco más de lo que le pedíamos”, cerró.

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