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Crece la tensión: los hutíes avanzan en el estrecho de Bab al Mandeb mientras fuerzas yemeníes atacan puntos rebeldes

Las fuerzas gubernamentales yemeníes lanzaron ataques aéreos que alcanzaron un convoy militar de los rebeldes en Taiz, mientras los hutíes avanzan en la costa occidental y consolidan posiciones.

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Los hutíes avanzan en la costa occidental y consolidan posiciones frente al estratégico estrecho de Bab al Mandeb.
Los hutíes avanzan en la costa occidental y consolidan posiciones frente al estratégico estrecho de Bab al Mandeb. Foto: USS Jason Dunham (DDG109)
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Mientras los hutíes avanzan en la costa occidental y consolidan posiciones frente al estratégico estrecho de Bab al Mandeb, las fuerzas gubernamentales yemeníes lanzaron ataques aéreos que alcanzaron este sábado un convoy militar de los rebeldes en Taiz (suroeste), cuando se desplazaba desde la ciudad portuaria de Moca, en el mar Rojo, hacia Saná.

El centro de medios del Eje Militar de Taiz indicó en un comunicado que los ataques impactaron contra decenas de camiones y remolques que transportaban armas, municiones, misiles y otro equipo militar por una carretera principal al norte de la ciudad.

Estos ataques se producen en medio de una intensificación de los combates a lo largo de la costa occidental del Yemen, donde las fuerzas hutíes se han enfrentado a tropas alineadas con el Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Los hutíes han avanzado en los últimos días en la costa occidental yemení y tomaron Moca, además de extender su ofensiva hacia Dhubab y consolidar el control de toda la provincia de Al Hudeida y de varias islas situadas frente a la costa, en un movimiento que eleva la tensión en torno al estrecho de Bab al Mandeb, una ruta marítima estratégica.

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Al mismo tiempo, el Ejército yemení anunció ayer bombardeos en una zona cercana a Moca declarada de “aniquilación”, restringiendo de facto el tránsito civil por varias carreteras.

Imagen satelital del estrecho de Bab al Mandeb.
Los hutíes avanzan en la costa occidental y consolidan posiciones frente al estratégico estrecho de Bab al Mandeb. Foto: Wikimedia Commons

Los rebeldes volvieron a insistir este sábado en que están “decididos a aplicar la ecuación de bloqueo por bloqueo y escalada por escalada” contra la coalición militar capitaneada por Arabia Saudí que respalda a las fuerzas gubernamentales.

“Saná afirma que no cederá ante la derrota ni se rendirá; un hecho que el enemigo saudí debe reconocer. El Yemen siempre ha buscado, y seguirá buscando, una paz digna, pero el enemigo saudí ha hecho oídos sordos a ello”, indicó en un comunicado el viceprimer ministro para Asuntos de Defensa y Seguridad hutí, Jalal al Ruwaishan.

En paralelo, la preocupación internacional por los hutíes ha aumentado en los últimos días por su ofensiva en el oeste de Yemen y por el riesgo de que esa escalada complique todavía más cualquier salida política al conflicto.

Imagen satelital del estrecho de Bab al Mandeb.
Los hutíes avanzan en la costa occidental y consolidan posiciones frente al estratégico estrecho de Bab al Mandeb. Foto: Wikimedia Commons

La Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM) alertó este 12 de septiembre de que al menos 76.000 personas han huido de sus hogares desde julio, sobre todo en las últimas semanas, especialmente desde zonas como Taiz, Lahj y Al Hudeida.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE con edición de Canal 26.

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