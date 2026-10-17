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Viajó más de 24 horas para encontrarse con una mujer que había conocido en una app de citas: la dura realidad que encontró al llegar

Un hombre recorrió miles de kilómetros en Brasil para conocer a la persona con la que había contactado días atrás. Conocé la historia que se volvió viral.

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Hombre engañado por una mujer hecha con Inteligencia artificial.
Hombre engañado por una mujer hecha con Inteligencia artificial. Foto: Redes sociales
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Edimar Rocha Martins, un albañil brasileño de 49 años, fue la víctima de un engaño digital que le hizo recorrer miles de kilómetros y hora y horas arriba de un colectivo.

El hombre viajó 2.000 kilómetros hasta Belo Horizonte para conocer a Jéssica Oliveira o Jéssica Fazendeira, una mujer que había conocido en una app de citas.

El perfil de la mujer, una supuesta granjera que contaba con más de 300.000 seguidores en Instagram, prometía una vida nueva en el campo y estabilidad económica.

Hombre engañado por una mujer hecha con Inteligencia artificial.
Hombre engañado por una mujer hecha con Inteligencia artificial. Foto: Redes sociales

Sin embargo, al llegar a destino y consultar por la supuesta granjera, nadie pudo ayudarlo.

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“Ya había caminado por todos lados con varias fotos, mostrándolas y preguntando si alguien conocía a esa persona. Todos me decían que no, así que me sentí engañado”, contó el albañil.

Luego de varias horas en el lugar, cayó en la cuenta que se trataba de una persona creada con Inteligencia Artificial y había sido víctima de una estafa virtual. Tras la viralización del caso, el perfil de Jéssica desapareció de todas las redes sociales

Mujer hecha con IA que estafó a un hombre en Brasil.
Mujer hecha con IA que estafó a un hombre en Brasil.

Sin embargo, lo grave de la situación es que el hombre gastó todos sus ahorros para llegar al destino de la mujer. “Vine en busca de la felicidad”, reveló apenado.

Ante la desesperación, buscó ayuda en el centro de migrantes, donde encontró asistencia en el lugar y el pasaje para volver a su casa. Además, se le brindó asesoramiento para evitar futuras nuevas estafas.

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