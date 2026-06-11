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Dato inesperado sobre el Mundial 2026: por qué 2 de cada 3 personas creen que el torneo favorece las citas

Una encuesta reveló un dato sorprendente, impulsado particularmente por el clima mundialista. El encuentro, la celebración y el enamoramiento parece ser parte del festejo de la Copa del Mundo.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Un estudio asegura que el Mundial alienta las citas
Un estudio asegura que el Mundial alienta las citas Foto: Freepik
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Cada cuatro años, el Mundial de fútbol concentra la atención de millones de personas alrededor del mundo en un deporte que une naciones y pasiones. Pero además de la hinchada por el equipo de fútbol, el torneo parece tener un impacto que trasciende los estadios y las transmisiones televisivas: también influye en la forma en las citas y los festejos de pareja.

Un estudio reciente realizado por la página Gledeen, una web líder en encuentros extraconyugales pensada para mujeres, se demostró que dos de cada tres personas consideran que el Mundial favorece la posibilidad de conocer gente nueva. Pero eso no es todo, sino que además, las infidelidades también crecen en un 66%.

Un estudio asegura que el Mundial alienta las citas Foto: Freepik

Estos datos resultan llamativos porque la gran mayoría de los participantes afirmó que no tiene previsto viajar para seguir la competencia en persona. Según los resultados, el fenómeno estaría relacionado con el aumento de actividades sociales que suelen acompañar a este tipo de eventos. Reuniones para ver partidos, encuentros con amigos, celebraciones y conversaciones vinculadas al torneo generan más oportunidades de interacción y amplían los círculos de contacto.

De hecho, los especialistas en el comportamiento social suelen señalar que acontecimientos de gran magnitud, como mundiales, Juegos Olímpicos o festivales internacionales, pueden modificar temporalmente las dinámicas cotidianas.

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Cuando se les preguntó qué factor pesa más a la hora de vivir una aventura durante el Mundial, el 48% señaló la sensación de libertad y oportunidad, por encima del anonimato (25%), la emoción propia del evento (23%) o el consumo de alcohol (4%).

Además, la tecnología acompaña esta tendencia, ya que según los desarrolladores de la app de citas, el 84% considera que las aplicaciones facilitan los encuentros durante eventos masivos como el Mundial, consolidándose como una herramienta habitual para conectar con personas que comparten intereses y experiencias similares.

La app de citas más famosa agrega nuevas funciones. Foto: Unsplash
Evntos como el Mundial propicia las citas

Encuentros durante el Mundial: el 66% considera que es una buena oportunidad para ser infiel

Entre las personas que piensan viajar para seguir a su equipo durante el Mundial, la predisposición a encuentros sexuales es mayor. De hecho, el 81% de los encuestados de Gleeden asegura que no descarta tener un encuentro casual si surge la oportunidad, una cifra que refleja cómo este tipo de eventos puede influir en la manera en que las personas se relacionan.

Además, el 66% considera que el Mundial puede convertirse en una excusa para una infidelidad, reforzando la idea de que los grandes eventos suelen alterar rutinas y generar comportamientos distintos a los habituales.

El Mundial genera un clima propicio para las citas Foto: Gemini IA

En este mismo sentido, la Directora de Comunicación de Gleeden Latinoamérica, Silvia Rubies indicó: “Los grandes eventos tienen la capacidad de modificar temporalmente la forma en que las personas se relacionan. El Mundial genera conversaciones, encuentros y espacios compartidos que muchas veces facilitan nuevas conexiones. Más allá del resultado de los partidos, también es un momento donde las personas suelen mostrarse más abiertas a experiencias diferentes”.

Más allá de los resultados deportivos, los datos muestran que el Mundial también tiene un efecto fuera de la cancha. Para muchos, estas semanas representan una oportunidad para salir de la rutina, ampliar su círculo social y abrirse a experiencias que probablemente no considerarían en otros momentos del año.

Aplicaciones de citasAmorMundial 2026
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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