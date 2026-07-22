Creyó estar “en una relación” con Kevin Costner y terminó siendo víctima de una estafa millonaria

El hecho ocurrió en General Madariaga. Foto: ImageSpace/Sipa USA via Reuters

Una insólita estafa ocurrió en el partido de General Madariaga, en provincia de Buenos Aires. Se trata de una mujer de 70 años que creyó estar en una relación con el actor estadounidense, Kevin Costner, durante varios meses. Según la denuncia que hizo recientemente, la damnificada afirmó ante las autoridades policiales que le transfirió al supuesto intérprete una suma de 3 millones de pesos.

De acuerdo a su declaración, entró contacto con una cuenta de TikTok que pensó que pertenecía al verdadero intérprete. Según su testimonio, el “vínculo” inició a a principios del 2025 con mensajes que el propio usuario le enviaba a través de esa plataforma.

Luego, la mujer indicó que el intercambio continuó a través de una aplicación, en este caso, de mensajería instantánea llamada Zangi.

La víctima le transfirió al estafador más de 3 millones de pesos. Foto: Redes

La víctima de la estafa manifestó que, en un momento dado, el usuario le dijo que vendiera su casa así podría mudarse a la ciudad de Santa Marta, en el estado de California, en Estados Unidos, a una vivienda que él le compraría. Pero para eso, antes, el estafador le exigió dos transferencias millonarias a su cuenta bancaria. En total, la mujer terminó dándole una suma de $3.621.712,35 para poder obtener lo que él explicó era un “carnet exclusivo” para fanáticos.

Sin embargo, todo era una mentira. La relación terminó a mediados del 2025 cuando el hombre dejó de contestar y la víctima comenzó a leer los comentarios que había en las publicaciones del supuesto actor estadounidense. En ellos, se sostenía que se trataba de una cuenta falsa.

Pero la mujer no se convenció inmediatamente después de leer los mensajes de otras personas. Como pensaba que efectivamente había hablado con Kevin Costner, verificó el origen de las cuentas bancarias a las que había hecho ambas transferencias y, poco después, se dio cuenta que, en efecto, eran cajas de ahorro de entidades financieras de nuestro país y no de Estados Unidos.

El estafador decía que era Kevin Costner, actor estadounidense de 71 años. Foto: WENN via Reuters Connect

Actualmente, la causa está a cargo del fiscal de General Madariaga Walter Mercuriali, quien busca identificar al estafador y determinar si se trata de un modus operandi delictivo que implementó con otras víctimas .

Una mujer perdió más de 850 mil dólares engañada por un “Brad Pitt falso”

En enero de 2025, ocurrió un caso similar pero en Francia. Una mujer llamada, Anne, denunció haber sido estafada por un usuario que decía ser el actor Brad Pitt.

El hombre le pidió 850 mil dólares y ella accedió porque se encontraba en una supuesta “relación” con él desde hacía un año y medio. Sin embargo, con quien hablaba era un estafador que usaba la IA para que la mujer siguiera creyendo el engaño.

Utilizaron la figura de Brad Pitt para llevar a cabo una estafa. Foto: REUTERS

"Simplemente me engañaron, lo admito y por eso me presenté, porque no soy la única“, expresó en un programa en el que contó su historia.