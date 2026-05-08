El Gobierno de Estados Unidos desclasificó documentos relacionados con OVNIS y extraterrestres. Foto: Departamento de Guerra de Estados Unidos

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este viernes que comenzará con la desclasificación de archivos gubernamentales sobre objetos voladores no identificados (OVNIS) y la posible existencia de vida extraterrestre, en el marco de una política de transparencia impulsada por el presidente Donald Trump, quien adelantó la medida en febrero pasado.

Según el comunicado oficial, la colección de documentos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés) podrá consultarse en las página oficial war.gov/ufo, en la que la administración estadounidense “publicará archivos adicionales de forma continua”.

“Hoy, el Departamento de Guerra anunció la publicación inicial de nuevos archivos inéditos FANI como parte del Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes sobre Encuentros con FANI (PURSUE)”, señala el texto. Allí se remarca que la medida responde a la directiva presidencial, presentada como un paso hacia “la total transparencia” en torno a estos fenómenos.

El Gobierno de Estados Unidos desclasificó documentos relacionados con OVNIS y extraterrestres. Video: Departamento de Guerra de Estados Unidos

Las autoridades también informaron que los videos, fotos y documentos originales recientes, recopilados por distintas agencias del Estado, estarán disponibles en un único sitio y sin necesidad de autorización especial. No obstante, aclararon que todo el material fue previamente “revisado ​​por motivos de seguridad nacional” y que una parte de los archivos aún no fue analizada en profundidad para determinar el origen de ciertas anomalías.

El director del FBI, Kash Patel, celebró la iniciativa y afirmó que “por primera vez en la historia, el pueblo estadounidense tiene acceso irrestricto a archivos gubernamentales desclasificados sobre fenómenos anómalos no identificados, alcanzando un nivel de apertura que ninguna administración anterior había logrado”.

En la misma línea, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, subrayó la importancia del acceso público al conocimiento: “Seremos transparentes sobre lo que sabemos que es cierto, lo que aún no comprendemos y todo lo que queda por descubrir. La exploración y la búsqueda del conocimiento son fundamentales para nuestra misión, mientras nos esforzamos por desvelar los secretos del universo”.

Fotografía real del lugar con una superposición gráfica generada por el FBI que muestra informes de testigos presenciales sobre un objeto metálico que se materializó a partir de una luz brillante en el cielo. Foto: Departamento de Guerra de Estados Unidos

Desde el punto de vista científico, sin embargo, los especialistas mantienen la cautela. Los UAP son considerados actualmente un fenómeno asociado a datos incompletos, más que una prueba de origen extraterrestre, y continúan siendo objeto de análisis técnico y científico.

Qué dicen los documentos desclasificados de EEUU sobre OVNIS y extraterrestres

Entre la gran cantidad de archivos desclasificados se incluyen registros de investigación, testimonios de testigos presenciales e informes públicos sobre objetos voladores no identificados y discos voladores documentados en diferentes años.

Uno de los documentos relata un hecho sucedido en 2023, donde se expresa que “tres equipos de dos agentes especiales federales describen de forma independiente haber visto ‘orbes’ naranjas en el cielo que emitían/lanzaban orbes rojos más pequeños en grupos de dos a cuatro”. Según el texto, “esto ocurrió al menos cinco veces. En cada ocasión, el orbe naranja aparecía, lanzaba orbes rojos y luego desaparecía”.

Además, el Comando Central de EEUU presentó un informe de un FANI que consistía en cinco segundos de grabación de video de una cámara de video de movimiento completo a bordo de una plataforma militar estadounidense en 2024, donde se ve una “bola de luz blanca deforme e irregular”. El documento señala que se produjo un “efecto de halo de luz/deslumbramiento” en la parte superior de la transmisión.

El Gobierno de Estados Unidos desclasificó documentos relacionados con OVNIS y extraterrestres. Video: Departamento de Guerra de Estados Unidos

También se revelaron entrevistas del FBI con testigos que afirmaron ver “un objeto lineal con una luz súper brillante en el lado este (...) lo suficientemente brillante como para ver bandas dentro de la luz”.

“El objeto era de color gris metálico. No tenía alas ni escape. Era más pequeño que un Boeing 737, de la longitud de uno o dos helicópteros Blackhawk y definitivamente más grande que un dron. Se encontraba aproximadamente a 1500 metros sobre el nivel del suelo y se desplazaba de este a oeste, paralelo al suelo. Fue visible durante cinco a diez segundos, luego la luz se apagó y el objeto desapareció”, expresa el documento.

¿Qué implica la desclasificación de archivos sobre OVNIS en Estados Unidos?

En los últimos años, Estados Unidos inició un proceso sistemático de desclasificación de archivos relacionados con fenómenos aéreos no identificados, actualmente denominados UAP (Unidentified Anomalous Phenomena). Esta decisión no representa un reconocimiento de vida extraterrestre, sino un cambio relevante en la manera en que el Estado aborda fenómenos observados por sistemas militares y civiles que no tienen una explicación inmediata.

El eje principal de esta política es la transparencia institucional. A partir de requerimientos del Congreso, el Pentágono y las agencias de inteligencia están obligadas a informar sobre incidentes previamente clasificados, muchos de ellos registrados por pilotos, radares o sensores navales. El objetivo es reducir el secretismo heredado de la Guerra Fría y permitir un mayor control civil sobre la información.

El Gobierno de Estados Unidos desclasificó documentos relacionados con OVNIS y extraterrestres. Video: Departamento de Guerra de Estados Unidos

Desde el punto de vista de la seguridad nacional, los UAP son tratados como un posible riesgo operacional. En ese contexto, los informes buscan determinar si estos fenómenos corresponden a fallas de sensores, fenómenos atmosféricos poco conocidos, drones avanzados, pruebas tecnológicas extranjeras o, simplemente, datos incompletos. La preocupación central no es su origen “alienígena”, sino su capacidad de interferir con operaciones aéreas y sistemas defensivos.

Otro aspecto clave es el cambio cultural y científico. Al abandonar el término “OVNI”, cargado de connotaciones populares, el enfoque pasa a ser más técnico y analítico. Esto permitió que universidades y organismos científicos discutan el fenómeno sin el estigma histórico, aunque la mayoría de los archivos desclasificados sigue presentando información fragmentaria y sin conclusiones definitivas.

Finalmente, a nivel social, estas desclasificaciones tienen un impacto ambivalente: por un lado, generan mayor confianza en la apertura del Estado; por otro, alimentan interpretaciones conspirativas. Hasta el momento, ninguno de los documentos oficiales publicados contiene evidencia verificable de tecnología o entidades no humanas.

Imágenes oficiales y reportes técnicos vuelven a poner el tema en la agenda global

La publicación de imágenes oficiales, videos y reportes técnicos por parte del gobierno estadounidense volvió a colocar el tema de los OVNIS en el centro del debate internacional. El material, antes reservado, muestra registros captados por sensores militares y testimonios de pilotos, lo que reactivó el interés de medios, científicos y gobiernos de todo el mundo. Aunque los documentos no confirman la existencia de vida extraterrestre, sí evidencian la dificultad para explicar algunos fenómenos y refuerzan la discusión sobre transparencia, seguridad aérea y límites del conocimiento actual.