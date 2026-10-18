“Cierren sus fronteras antes de que sea tarde”: La advertencia de Trump a Macron en medio de los disturbios en Francia

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Francia "está en llamas" por la inmigración. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se refirió este domingo 18 de octubre a los disturbios que afectaron a Francia en las últimas horas y que dejaron casi 2.400 arrestados y unos 1.000 efectivos policiales heridos. El mandatario norteamericano aseguró que el país gobernado por Emmanuel Macron “está en llamas” por la inmigración.

“¡Francia está en llamas! La inmigración de personas de un mundo completamente diferente, personas con odio en sus corazones, ha destrozado a ese país que alguna vez fue grande. ¡Cierren sus fronteras y tomen el control antes de que sea demasiado tarde!”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a los disturbios en Francia: "Ese país un día fue grande". Foto: REUTERS

Francia atraviesa una grave crisis social y política tras una oleada de saqueos, protestas y disturbios en todo el país. Según las autoridades locales, varios grupos de manifestantes encubiertos provocaron incendios e invadieron edificios públicos en distintas ciudades el sábado 17 de octubre. Y este domingo 18 los protestantes volvieron a juntarse en la Place de la République de París.

Incidentes en las calles de París. Foto: EFE

Según trascendió, las manifestaciones fueron planificadas por un sindicato, organizaciones estudiantiles y activistas que querían reactivar “chalecos amarillos”, el movimiento que nació para protestar contra la injusticia social en 2018.

Las autoridades informaron que alrededor de 550.000 personas fueron parte de la convocatoria en todo el país. Pero, los organizadores aseguraron que el número fue aún más alto y la cifra sería 800.000.

Incidentes en las calles de París. Foto: EFE

Por su parte, la policía francesa lanzó un comunicado en el que notificó que una persona falleció por un ataque al corazón, pero no se precisó más información al respecto.

Qué dijo Macron sobre los disturbios en Francia

En un mensaje grabado de un poco más de ocho minutos, Macron aseguró que “nada justifica la violencia” y responsabilizó a “radicales de extrema izquierda”.

El presidente francés aseguró sentir “rabia y vergüenza” por lo ocurrido en su país. ”Ver las calles de nuestras ciudades devastadas de este modo es insoportable", expresó.

Emmanuel Macron habló tras los disturbios en Francia Foto: Captura de pantalla

Macron pidió no confundir a los que generaron disturbios con las personas que manifestaron de forma pacífica por el costo de vida. Además, responsabilizó por los incidentes a “radicales de extrema izquierda”. “Quienes destruyeron deben pagar, quienes saquearon deben indemnizar”, dijo.

“Cada uno debe asumir sus responsabilidades. El país necesita orden, calma y no una escalada”, aseguró el presidente francés.

Por otro lado, el presidente transmitió su apoyo a los afectados, principalmente a los comerciantes y artesanos que padecieron los saqueos, y prometió ayudar rápidamente.