comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

“Cierren sus fronteras antes de que sea tarde”: La advertencia de Trump a Macron en medio de los disturbios en Francia

El presidente de Estados Unidos aseguró que Francia “está en llamas” por la inmigración.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Francia "está en llamas" por la inmigración.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Francia "está en llamas" por la inmigración. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se refirió este domingo 18 de octubre a los disturbios que afectaron a Francia en las últimas horas y que dejaron casi 2.400 arrestados y unos 1.000 efectivos policiales heridos. El mandatario norteamericano aseguró que el país gobernado por Emmanuel Macron “está en llamas” por la inmigración.

“¡Francia está en llamas! La inmigración de personas de un mundo completamente diferente, personas con odio en sus corazones, ha destrozado a ese país que alguna vez fue grande. ¡Cierren sus fronteras y tomen el control antes de que sea demasiado tarde!”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a los disturbios en Francia: "Ese país un día fue grande". Foto: REUTERS

Francia atraviesa una grave crisis social y política tras una oleada de saqueos, protestas y disturbios en todo el país. Según las autoridades locales, varios grupos de manifestantes encubiertos provocaron incendios e invadieron edificios públicos en distintas ciudades el sábado 17 de octubre. Y este domingo 18 los protestantes volvieron a juntarse en la Place de la République de París.

Incidentes en las calles de París.
Incidentes en las calles de París. Foto: EFE

Según trascendió, las manifestaciones fueron planificadas por un sindicato, organizaciones estudiantiles y activistas que querían reactivar “chalecos amarillos”, el movimiento que nació para protestar contra la injusticia social en 2018.

Contenido Recomendado

Donald Trump suspendió parte de las sanciones contra Rusia y apeló al “interés nacional” de EEUU

Donald Trump suspendió parte de las sanciones contra Rusia y apeló al “interés nacional” de EEUU

Asumió como portavoz de Trump, dio una sola conferencia de 14 minutos y perdió su cargo a los 5 días:“Si yo fuera tú, me lo replantearía”

Trump junto a Zacharia.

Las autoridades informaron que alrededor de 550.000 personas fueron parte de la convocatoria en todo el país. Pero, los organizadores aseguraron que el número fue aún más alto y la cifra sería 800.000.

Incidentes en las calles de París.
Incidentes en las calles de París. Foto: EFE

Por su parte, la policía francesa lanzó un comunicado en el que notificó que una persona falleció por un ataque al corazón, pero no se precisó más información al respecto.

Qué dijo Macron sobre los disturbios en Francia

En un mensaje grabado de un poco más de ocho minutos, Macron aseguró que “nada justifica la violencia” y responsabilizó a “radicales de extrema izquierda”.

El presidente francés aseguró sentir “rabia y vergüenza” por lo ocurrido en su país. ”Ver las calles de nuestras ciudades devastadas de este modo es insoportable", expresó.

Emmanuel Macron habló tras los disturbios en Francia
Emmanuel Macron habló tras los disturbios en Francia Foto: Captura de pantalla

Macron pidió no confundir a los que generaron disturbios con las personas que manifestaron de forma pacífica por el costo de vida. Además, responsabilizó por los incidentes a “radicales de extrema izquierda”. “Quienes destruyeron deben pagar, quienes saquearon deben indemnizar”, dijo.

“Cada uno debe asumir sus responsabilidades. El país necesita orden, calma y no una escalada”, aseguró el presidente francés.

Por otro lado, el presidente transmitió su apoyo a los afectados, principalmente a los comerciantes y artesanos que padecieron los saqueos, y prometió ayudar rápidamente.

Donald TrumpFranciaEmmanuel Macron
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. En Uruguay buscan voluntarios para trabajar 5 horas por día en un santuario natural:ofrecen desayuno, tours gratis y conexión a internet

    En Uruguay buscan voluntarios para trabajar 5 horas por día en un santuario natural: ofrecen desayuno, tours gratis y conexión a internet

  2. Macron habló tras los disturbios en Francia:“Los que intentaron derribar la República, tendrán que responder”

    Macron habló tras los disturbios en Francia: “Los que intentaron derribar la República, tendrán que responder”

  3. VIDEO:una cruz se desprendió de la pared en medio de una misa y mató a un sacerdote en Ecuador

    VIDEO: una cruz se desprendió de la pared en medio de una misa y mató a un sacerdote en Ecuador

  4. Sigue el caos en Francia:un incendio destruyó parte de un histórico Ayuntamiento de 143 años durante una jornada de protestas

    Sigue el caos en Francia: un incendio destruyó parte de un histórico Ayuntamiento de 143 años durante una jornada de protestas

  5. Un militar cayó desde más de 30 metros durante una exhibición en un estadio de Estados Unidos y resultó gravemente herido

    Un militar cayó desde más de 30 metros durante una exhibición en un estadio de Estados Unidos y resultó gravemente herido
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno acelera su plan militar:más cazas F-16, helicópteros Black Hawk y tres nuevos submarinos

FAA

La reforma política se demora:el Gobierno no consigue los votos y cambia su estrategia para 2027

Javier Milei viajará a España en medio de una semana clave en el Congreso

Reforma del Código Penal:el Gobierno busca aumentar las penas por robos, narcotráfico y delitos contra menores

Economía

Día de la Madre 2026:las ventas volvieron a caer y un dato revela qué regalos eligieron los argentinos

Día de la Madre - regalos

ANSES confirmó quiénes cobran del 19 al 23 de octubre:calendario completo por DNI

Jubilados ANSES:cuánto aumentan las jubilaciones en noviembre de 2026 y cómo quedan los haberes

La demanda de dólares sigue alta:desde el fin del cepo se compraron US$57.400 millones

Internacionales

“Cierren sus fronteras antes de que sea tarde”:La advertencia de Trump a Macron en medio de los disturbios en Francia

“Cierren sus fronteras antes de que sea tarde”: La advertencia de Trump a Macron en medio de los disturbios en Francia

Alerta del FBI por el uso de inteligencia artificial para interferir en las elecciones

Macron habló tras los disturbios en Francia:“Los que intentaron derribar la República, tendrán que responder”

En Uruguay buscan voluntarios para trabajar 5 horas por día en un santuario natural:ofrecen desayuno, tours gratis y conexión a internet