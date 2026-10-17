París en llamas: incendios y saqueos en medio de una masiva marcha contra Macron en Francia

París es otra vez el escenario de violentas manifestaciones contra el encarecimiento de la vida en el que cientos de individuos se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, informó la Prefectura de Policía francesa.
En la capital de Francia, los manifestantes lanzaron proyectiles contra policías y gendarmes y algunos dañaron las fachadas de edificios para arrancar piedras, según la Prefectura, que identificó a los participantes como integrantes de “grupos de ultraizquierda”.
Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y avanzaron para dispersar a los grupos violentos y mantenerlos a distancia.
Pese a los incidentes, la marcha inició su recorrido desde la plaza de la República hacia la plaza de Clichy, mientras continuaban las operaciones policiales en la zona.
Las autoridades detuvieron a 272 personas, principalmente por presunta participación en grupos organizados para cometer actos violentos o daños materiales y por agresiones contra agentes de la autoridad, según la Prefectura.
Ante el temor a los incidentes, el ministro del Interior, Laurent Núñez, había movilizado a 10.000 policías y gendarmes para esta jornada en todo el país, de los cuales 5.000 en París.
Las protestas, convocadas contra la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, movilizaron a colectivos diversos en distintas partes de Francia y han estado acompañadas de enfrentamientos y daños materiales en varias ciudades.