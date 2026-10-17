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París en llamas: incendios y saqueos en medio de una masiva marcha contra Macron en Francia

Liderados por Chalecos Amarillos y los estudiantes, la manifestación expresa el malestar por la alta inflación y el mal estado de las escuelas.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Incidentes en las calles de París.
Incidentes en las calles de París. Foto: EFE
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París es otra vez el escenario de violentas manifestaciones contra el encarecimiento de la vida en el que cientos de individuos se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, informó la Prefectura de Policía francesa.

En la capital de Francia, los manifestantes lanzaron proyectiles contra policías y gendarmes y algunos dañaron las fachadas de edificios para arrancar piedras, según la Prefectura, que identificó a los participantes como integrantes de “grupos de ultraizquierda”.

Incidentes en las calles de París.
Incidentes en las calles de París. Foto: EFE

Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y avanzaron para dispersar a los grupos violentos y mantenerlos a distancia.

Pese a los incidentes, la marcha inició su recorrido desde la plaza de la República hacia la plaza de Clichy, mientras continuaban las operaciones policiales en la zona.

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La Feria Francesa. Foto: Gastronomique.
Incidentes en las calles de París.
Incidentes en las calles de París. Foto: EFE

Las autoridades detuvieron a 272 personas, principalmente por presunta participación en grupos organizados para cometer actos violentos o daños materiales y por agresiones contra agentes de la autoridad, según la Prefectura.

Ante el temor a los incidentes, el ministro del Interior, Laurent Núñez, había movilizado a 10.000 policías y gendarmes para esta jornada en todo el país, de los cuales 5.000 en París.

Incidentes en las calles de París.
Incidentes en las calles de París. Foto: EFE

Las protestas, convocadas contra la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, movilizaron a colectivos diversos en distintas partes de Francia y han estado acompañadas de enfrentamientos y daños materiales en varias ciudades.

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Matias Greisert
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