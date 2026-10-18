Sigue el caos en Francia: un incendio destruyó parte de un histórico Ayuntamiento de 143 años durante una jornada de protestas

El Ayuntamiento de Limoges, un edificio declarado monumento histórico y construido en el último cuarto del siglo XIX, quedó prácticamente destruido este sábado por un incendio provocado durante un ataque de manifestantes que participaban en la jornada de protestas sociales en Francia. Foto: EFE

Una jornada de protestas contra el encarecimiento del costo de vida en Francia terminó con un episodio de gran impacto en la ciudad de Limoges, ubicada en el centro del país y habitada por unas 130.000 personas. Un incendio provocado en el histórico Ayuntamiento causó importantes destrozos y ocasionó el derrumbe de parte de su estructura.

El edificio, construido a finales del siglo XIX y reconocido por su valor patrimonial, quedó envuelto en llamas después de que un grupo de personas encapuchadas ingresara a sus instalaciones. La situación generó escenas de desesperación entre los residentes, que observaron cómo el fuego avanzaba sobre uno de los inmuebles más representativos de la ciudad.

Conmoción entre residentes de Limoges (Francia) tras el incendio del histórico Ayuntamiento. Video: EFE.

El episodio se produjo durante una serie de movilizaciones que se extendieron por distintas regiones francesas y estuvieron marcadas por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, en un contexto de creciente malestar por el aumento de los precios.

Cómo comenzó el incendio que destruyó parte del histórico Ayuntamiento de Limoges

De acuerdo con los testimonios recogidos tras el incidente, un grupo de manifestantes encapuchados habría iniciado los disturbios al incendiar un vehículo policial estacionado frente al Ayuntamiento.

Posteriormente, los involucrados fueron vistos rompiendo ventanas y accediendo al interior del edificio municipal, donde habrían provocado el fuego que rápidamente se propagó por sus instalaciones.

El Ayuntamiento de Limoges, un edificio declarado monumento histórico y construido en el último cuarto del siglo XIX, quedó prácticamente destruido este sábado por un incendio provocado durante un ataque de manifestantes que participaban en la jornada de protestas sociales en Francia. Foto: EFE

Las llamas alcanzaron la parte superior de la construcción y comprometieron seriamente su estructura. Mientras los equipos de emergencia intentaban controlar el incendio, cientos de personas se concentraron en las inmediaciones para observar lo que estaba sucediendo.

Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando la reconocida cúpula del Ayuntamiento cedió ante las llamas y se desplomó sobre los pisos inferiores. La escena fue registrada por varios testigos que se encontraban en el lugar.

Un edificio de 143 años y considerado patrimonio histórico quedó gravemente dañado

El Ayuntamiento de Limoges era una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad. Con 143 años de historia, el inmueble se destacaba por su arquitectura de finales del siglo XIX y por su importancia dentro del patrimonio local.

La magnitud de los daños quedó reflejada en las declaraciones del prefecto local, Maurice Barate, quien aseguró que el edificio estaba “prácticamente destruido”.

El Ayuntamiento de Limoges, un edificio declarado monumento histórico y construido en el último cuarto del siglo XIX, quedó prácticamente destruido este sábado por un incendio provocado durante un ataque de manifestantes que participaban en la jornada de protestas sociales en Francia. Foto: EFE

En declaraciones difundidas por France 24, el funcionario también condenó lo sucedido y lo calificó como un “acto deliberado de vándalos”.

Al describir las consecuencias del incendio, Barate explicó: “El techo se derrumbó sobre los pisos inferiores, a excepción del ala oeste, y dos tercios del exterior ya desaparecieron”.

Conmoción entre los vecinos de Limoges por la destrucción del Ayuntamiento

La pérdida de una parte importante del edificio provocó una profunda reacción entre los habitantes de Limoges, que se acercaron al lugar para contemplar las consecuencias del incendio.

En diálogo con la agencia EFE, varios residentes expresaron su tristeza por el deterioro de un monumento que formaba parte de la identidad histórica y cultural de la ciudad.

“Estamos desolados”, “es un horror” o “es una pesadilla” fueron algunas de las expresiones utilizadas por los vecinos para describir lo ocurrido.

Protestas en Francia: el regreso de los chalecos amarillos y los disturbios por el costo de vida

El incendio se produjo en medio de una ola de manifestaciones contra el aumento del costo de vida, que reunió a miles de personas en diferentes ciudades de Francia.

Incidentes en las calles de París. Foto: EFE

Las movilizaciones también estuvieron asociadas con el regreso del movimiento de los chalecos amarillos, conocido por sus protestas contra las políticas económicas y la pérdida del poder adquisitivo.

En París, las concentraciones derivaron en episodios de tensión y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y algunos manifestantes, mientras que en otras localidades se registraron disturbios y daños materiales.

En ese contexto, la destrucción del Ayuntamiento de Limoges se convirtió en uno de los episodios más impactantes de la jornada, tanto por la magnitud del incendio como por el valor histórico del edificio afectado.