Tragedia en Chile: una avalancha arrastró a ocho personas y reportan al menos cuatro muertos

Tragedia en Chile: cuatro muertos y cuatro heridos por una avalancha Foto: Carabineros Región de Valparaíso

Ocho montañistas fueron arrastrados por una avalancha en una zona “no habilitada” para esquiar cerca de un centro de esquí en Chile este sábado 17 de octubre. Como consecuencia del trágico hecho, hay cuatro muertos y cuatro personas heridas que fueron trasladadas a centros médicos.

Según el medio local Bio Bio Chile, el hecho ocurrió cerca de las 15 hs de este sábado en la Laguna del Inca, en el centro de esquí Portillo que se encuentra en la comuna de Los Andes, en Valparaíso, ubicado a un poco más de 120 kilómetros de Santiago.

Las autoridades locales recurrieron rápidamente al lugar y llevaron a cabo un operativo de rescate y asistencia médica para las personas involucradas. Los montañistas estaban ascendiendo hacia la cima del Cerro Los Tres Hermanos cuando fueron arrastrados hasta la laguna.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, informó que los montañistas son todos chilenos y que eran “turistas de paso”. Además, dijo que no se sabe si los implicados tenían experiencia con respecto a la actividad y que el dueño de un hotel les advirtió que era peligroso ir hacia allí.

Por su parte, el alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, sumó información: los andinistas no estaban registrados en el centro de esquí y no tenían los permisos necesarios para hacer el recorrido.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) avisó sobre la tragedia en su página oficial y no descartó la posibilidad que que otras personas hayan quedado atrapadas en el lugar.

“De acuerdo con información proporcionada por la Dirección Regional del SENAPRED Valparaíso, con relación a la avalancha ocurrida en el Centro de SKI Portillo, sector sur de la Laguna del Inca, comuna de Los Andes, se informa de cuatro personas fallecidas y cuatro lesionadas, sin descartar la existencia de otras personas atrapadas en el lugar”, notificaron.

Qué dice el comunicado del centro de esquí

El centro deportivo informó que la zona en la que ocurrió el incidente no estaba habilitada. “Las actividades de montañismo deben realizarse de manera responsable y respetando las instrucciones y restricciones de seguridad. Ski Portillo cuenta con señalización visible, tanto en el hotel como en distintos sectores de las pistas, que advierte sobre el peligro de muerte y prohíbe el ingreso a áreas restringidas. Estas advertencias también están presentes en nuestro sitio web”, dijeron desde Portillo.

Además, el centro de esquí aseguró que su equipo de rescate colaboró con el operativo y que el personal lo hizo en “condiciones de extrema peligrosidad”.

El comunicado de Ski Portillo, el centro de esquí de Chile en el que una avalancha arrastró a ocho montañistas. Foto: SkiPortillo

“Ingresar a zonas no habilitadas o continuar una actividad pese a las advertencias implica exponerse a peligros graves, que pueden poner en riesgo tanto la vida de quienes ingresan como la de los equipos que deben acudir en su auxilio”, explicaron.