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Temporal de nieve en Mendoza: 23 montañistas fueron rescatados en la cordillera

Los operativos de asistencia se desplegaron en distintos puntos de la montaña, entre ellos en Horcones, Penitentes y Las Cuevas.

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Mendoza: rescataron a 23 montañistas en medio de una intensa nevada
Mendoza: rescataron a 23 montañistas en medio de una intensa nevada Foto: NA
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Un intenso temporal de nieve obligó a las autoridades a desplegar una serie de operativos para rescatar a 23 turistas que habían quedado atrapados en las zonas de montaña. El procedimiento más importante se llevó a cabo en Puente del Inca, ubicada a 190 kilómetros al oeste de la ciudad de Mendoza, donde fueron asistidas doce personas, mientras que en Horcones fueron rescatadas cinco; en Penintentes, cuatro y en Las Cuevas otras dos.

En todos los casos, los rescatistas debieron afrontar extremas condiciones climáticas, con fuertes nevadas, más la presencia del denominado viento blanco, que forma una cortina que dificulta notoriamente la visibilidad y la orientación; de todas maneras, pudieron socorrer a los montañistas y ponerlos a salvo.

Mendoza: rescataron a 23 montañistas en medio de una intensa nevada Foto: NA

Las intensas nevadas comenzaron el pasado miércoles 15 en la alta montaña, y según los reportes oficiales hasta este sábado ya se acumularon más de tres metros de nieve, un registro histórico.

La semana pasada, en tanto, el Grupo Especializado en Alta Montaña de Gendarmería Nacional había rescatado a otros cuatro andinistas en las inmediaciones del Cerro Penitentes: las personas fueron localizadas y rescatadas con éxito a la altura del kilómetro 1.212 de la Ruta Nacional Número 7.

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Continúa la Alerta Naranja en Mendoza y alrededores

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta naranja por nevada para lo que resta del 18 de julio y el 19 de julio en la zona cordillerana de Mendoza. De acuerdo con el organismo, se esperan nevadas intensas y persistentes, con acumulaciones de nieve que podrían oscilar entre 100 y 250 centímetros durante el período de vigencia de la advertencia, aunque en algunos sectores esos valores podrían ser aún mayores.

Además, el SMN alertó que el fenómeno estará acompañado por vientos de gran intensidad, lo que podría generar condiciones de viento blanco y una importante reducción de la visibilidad, complicando la circulación en rutas de montaña y otras áreas afectadas.

Mendoza: rescataron a 23 montañistas en medio de una intensa nevada Foto: NA

En paralelo, el organismo emitió una alerta amarilla por vientos para la alta cordillera mendocina. Se prevén ráfagas provenientes del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 60 y 80 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h, incrementando el riesgo para quienes transiten por la región.

Las condiciones meteorológicas no se limitan a Mendoza. El último informe del SMN indica que Neuquén y San Juan también permanecen bajo alerta naranja por nevadas intensas, mientras que Chubut y Santa Cruz continúan bajo alerta amarilla por nieve, donde se esperan fenómenos de menor intensidad, aunque con potencial para afectar el tránsito y las actividades cotidianas.

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