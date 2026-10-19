Crisis en España: profesores de escuela primaria y secundaria cortaron una autopista en Madrid en reclamo de mejoras laborales y educativas

Cortes de calle por profesores en Madrid. Captura - Foto: @PoderPopularWeb en Instagram

Los profesores de Madrid, España, cortaron la M-30, autovía de circunvalación que rodea el centro de la ciudad, con pupitres y amplios carteles en símbolo de protesta y defensa de la educación pública.

“La educación pública está en huelga en todas las etapas educativas”, decía una de las principales pancartas. A través de esta protesta, reclamaron al Gobierno regional una disminución de las horas de clase, una reducción de la cantidad de alumnos por curso y mejoras significativas en sus condiciones de trabajo y salarios.

Profesores españoles cortaron una autovía en Madrid Video: @PoderPopularWeb

¿Cómo fue la huelga de los profesores españoles?

Aquellos profesionales del ámbito de la educación que se reunieron para realizar la protesta tenían como motivo principal la denuncia por la “falta de diálogo” por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el “maltrato institucional” hacia su conglomerado.

De este modo, el corte resultó en la detención de la circulación completa en esa zona por una fila de pupitres escolares colocados adelante de una gran pancarta en defensa de la educación pública. Obligaron así a los autos a frenar a la altura de Moratalaz.

Se reunieron en estas protestas distintos profesores exceptuando aquellos del nivel universitario de los cuales sólo participaron la Universidad Complutense y la Universidad Rey Juan Carlos. El impulso de estas movilizaciones fue llevado a cabo por CC.OO., CGT, UGT y distintas plataformas tales como Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP.

¿Qué piden los profesores españoles?

Los docentes españoles piden:

Reducir el ciclo horario lectivo a 17 períodos semanales en Secundaria y el Formación Profesional y a 22 en cuanto a Educación Primaria.

Bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad.

Implementar medidas contra la segregación.

Reclamos sobre educación por parte de los profesores españoles. Foto: Freepik