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Video: manifestantes incendiaron la Corte Suprema de Albania en medio de múltiples protestas, caos, destrozos y pedido de renuncia al primer mandatario

Albania vive una de las mayores crisis políticas de los últimos años en la que cientos de manifestantes volvieron a las calles para reclamar contra el Gobierno de Edi Rama, en un clima de tensión que ya dejó heridos, detenidos y graves incidentes.

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Protestas en Albania
Incendio de la Corte Suprema en Albania Foto: @geograficahistoria1 en instagram
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Las protestas en Albania se recrudecen con el incendio intencional de la Corte Suprema de Justicia de aquel país en el marco de los reclamos de manifestantes por la renuncia del primer mandatario, Edi Rama, por acusarlo de querer vender las tierras del país a extranjeros y los elevados costos de vida que presentan los ciudadanos en el país europeo.

Por su parte, muchos estudiantes reclaman la presencia de dificultades para sostener sus estudios y malas condiciones de las universidades albanesas en aquellas manifestaciones que incluyeron múltiples detenciones policiales y heridos a causa de la violencia.

¿Qué está pasando en Albania?

Las violentas protestas estudiantiles contra el Gobierno de Albania, liderado por el primer ministro socialista Edi Rama, continuaron este domingo por sexto día en Tirana, con al menos tres heridos a causa de los enfrentamientos, informaron las emisoras locales.

Según el Ministerio de Sanidad de Albania, tres personas fueron hospitalizadas en Tirana, entre ellas, un periodista y un menor de 15 años de edad.

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Protestas en Albania.
Los estudiantes albaneses mantienen por cuarto día su presión contra el Gobierno. Créditos: EFE.
Los estudiantes albaneses mantienen por cuarto día su presión contra el Gobierno. Video: EFE

El propio Rama señaló en un vídeo colgado este domingo en su página de Facebook que las protestas están poniendo en peligro el acceso de Albania a la Unión Europea (UE).

“Los albaneses deben pensar con claridad: quieren o no quieren entrar en la UE”, dijo el mandatario.

Al mismo tiempo, Rama rechazó la posibilidad de que vaya dimitir, tal y como exigen los manifestantes desde hace días.

Edi Rama, primer ministro de Albania.
Edi Rama, primer ministro de Albania, rechazó la posibilidad de dimitir. Foto: via REUTERS

Desde el comienzo de las protestas el pasado martes, más de 270 han resultado heridas, entre ellos unos 170 agentes de la Policía, mientras que 167 personas fueron detenidas, según datos oficiales.

Este domingo, cientos de personas volvieron a la salir de las calles de la capital albanesa, donde se reunieron ante la sede del Ministerio de Educación.

“Rama, dimite”, gritaron los manifestantes, entre ellos muchos estudiantes y menores de edad, que se quejan de las malas condiciones en las universidades del país y el elevado coste de vida para los universitarios.

La policía respondió con cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

Según el canal de noticias A2CNN, hubo también disturbios cerca de la sede del gobernante partido socialista, donde los manifestantes rompieron algunas ventanas del edificio.

Los estudiantes albaneses mantienen por cuarto día su presión contra el Gobierno. Créditos: EFE.
Los estudiantes albaneses mantienen por cuarto día su presión contra el Gobierno. Foto: EFE

Las protestas son el mayor desafío para Rama, en el poder desde 2013, y se unen a las manifestaciones cívicas que comenzaron en mayo pasado en contra de proyecto turístico en el sur del país, impulsado por Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por otra parte, el Gobierno albanés anunció la cancelación de una visita de Rama planeada desde hace meses para mañana, lunes, a Viena, donde iba a reunirse con el canciller federal austríaco, Christian Stocker, cuyo gobierno apoya la entrada de Albania en el UE.

Después de Montenegro, Albania es el país más avanzado en las negociaciones de adhesión. El propio Rama aspira a que su país entre en la UE de aquí al año 2030.

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