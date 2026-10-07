Estudiantes ingresaron a la Secretaría de Educación y reclaman al Gobierno que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario

Piden que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Foto: Captura de pantalla

Cientos de estudiantes universitarios ingresaron este miércoles al Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación, para reclamar al gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Los manifestantes realizaron una sentada dentro del edificio y advirtieron que permanecerán allí hasta obtener una respuesta de las autoridades.

La protesta comenzó en el exterior del edificio y luego los estudiantes se trasladaron al hall de la Secretaría de Educación. Según indicaron los participantes, la permanencia es pacífica y uno de los principales pedidos es ser recibidos por el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

“Se nos acabó la paciencia y no nos vamos hasta que cumplan la ley”, plantearon los estudiantes durante la protesta. Entre los reclamos también aparecen la actualización de las Becas Progresar, la aplicación efectiva del boleto educativo, políticas de salud mental y mayores partidas para residencias y comedores universitarios.

Estudiantes ingresaron a la Secretaría de Educación y piden al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario

Según pudo saber TN, Torrendell recibió a un grupo de estudiantes, uno de los principales pedidos que había motivado el ingreso al edificio. La situación se mantiene bajo seguimiento mientras los manifestantes continúan con la permanencia en el lugar.

“Es una sentada pacífica. La Policía está presente, pero no avanzó. Acá nos vamos a quedar”, dijo a TN Malena Ghio, estudiante de Actuación del Departamento de Artes Dramáticas y consejera superior de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

El reclamo para ser recibidos por Torrendell

La exigencia de los estudiantes estuvo centrada desde el comienzo en conseguir una reunión con el funcionario. Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, explicó que buscaban una respuesta concreta de la Secretaría de Educación.

“Lo único que queremos es que Carlos Torrendell tenga una reunión con nosotros; que nos diga qué día y a qué hora va a recibirnos”, sostuvo González Puente. Según relató, hasta ese momento los estudiantes solo habían recibido autorización para permanecer en el hall del edificio. “No nos vamos a ir hasta no tener respuesta del secretario”, advirtió la representante estudiantil.

Por su parte, Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, cuestionó el recorrido de protestas realizado durante los últimos meses y sostuvo que las organizaciones estudiantiles ya agotaron distintas instancias de reclamo. “Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció”, afirmó.

Además del financiamiento universitario, los estudiantes reclaman:

Un aumento de las Becas Progresar

La aplicación efectiva del boleto educativo

Políticas integrales de salud mental

Mayores partidas presupuestarias para residencias y comedores universitarios.

La Agencia Noticias Argentinas confirmó que la actualización de las becas forma parte de los principales reclamos de la protesta.

Marcha contra el desfinanciamiento universitario. Foto: NA

La protesta ocurrió después de un fallo contra el Gobierno

La medida de fuerza se produce en un momento de fuerte tensión entre el Gobierno y las universidades nacionales. Un día antes de la protesta, el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, utilizado por el Poder Ejecutivo para suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Ley 27.795 había sido aprobada por el Congreso en 2025 y, después del veto presidencial, Diputados y Senado insistieron con la norma con las mayorías previstas por la Constitución. El propio Decreto 759/2025 reconoce que el Congreso insistió en la sanción de la ley y que el texto fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El conflicto también alcanza al próximo presupuesto. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó para el jueves 15 de octubre a la quinta Marcha Federal Universitaria, con movilizaciones en distintas ciudades del país para reclamar el cumplimiento de la ley y una recomposición salarial para docentes y no docentes.

Rechazo al veto de la ley de Financiamiento Universitario. Foto: Captura

La movilización del 15 de octubre se realizará además en el marco del debate del Presupuesto 2027 y forma parte del plan de lucha que llevan adelante estudiantes, docentes y trabajadores de las universidades nacionales. “Tenemos enfrente a un gobierno que no está dispuesto a escuchar ni a la comunidad universitaria, ni al conjunto de la sociedad, ni siquiera a la Justicia”, sostuvo Bär Larralde al anticipar nuevas medidas de protesta.

Mientras tanto, los estudiantes permanecen en el Palacio Pizzurno a la espera de respuestas de las autoridades educativas, en una jornada que vuelve a poner el financiamiento de las universidades nacionales en el centro de la agenda política.