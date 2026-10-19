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Ante la ola de disturbios y las masivas protestas, el Gobierno de Francia decretó toques de queda parciales

Tras un fin de semana de saqueos masivos y casi 2.400 detenidos, el primer ministro Lecornu ordenó a los prefectos activar restricciones nocturnas tras una reunión de crisis en el Ministerio del Interior, aunque no precisó las localidades alcanzadas por la medida.

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Incidentes en las calles de París.
Incidentes en las calles de París. Foto: EFE
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Tras la violencia en las calles que provocó desmanes y saqueos en los principales centros urbanos de Francia durante el fin de semana, el primer ministro Sébastien Lecornu resolvió la imposición de toques de queda de carácter parcial a partir de la jornada nocturna de este lunes.

La disposición gubernamental se conoció tras el cierre de un comité de crisis encabezado por el jefe de gobierno francés, quien instruyó a los prefectos de cada departamento para que articulen los perímetros de exclusión horaria junto a las autoridades comunales: “Pedí a los prefectos decretar varios toques de queda parciales”.

Incidentes en las calles de París.
Incidentes en las calles de París. Foto: EFE

Los “chalecos amarillos” convocan a una nueva movilización el sábado 24 de octubre

La coordinación de los ‘chalecos amarillos’ que participó en las protestas del pasado sábado, marcadas por los disturbios y los saqueos en varias ciudades, ha anunciado una segunda jornada de movilización para el próximo 24 de octubre, con decenas de acciones previstas en todo el país.

La convocatoria, bautizada como ‘Acto II’, figura en la web 17otobregiletjaune, que reúne en un mapa las movilizaciones anunciadas para el próximo sábado.

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Por el momento, aparecen 76 acciones, entre ellas 65 manifestaciones repartidas por todo el país y, en particular, en grandes ciudades como París, Marsella, Burdeos, Lyon, Toulouse, Lille, Nantes o Estrasburgo.

La convocatoria llega después de una jornada de movilización que el 17 de octubre derivó en escenas de violencia urbana, incendios, destrozos y saqueos en varias ciudades francesas, con incidentes especialmente graves en París, Lyon, Marsella y Lille.

La presencia de los ‘chalecos amarillos’ en las protestas del sábado fue constatada también por el diario Le Figaro, que señaló que miembros del movimiento se sumaron a las marchas oficiales y a otras convocatorias espontáneas, aunque sin ocupar necesariamente un papel central en la movilización.

Los ‘chalecos amarillos’, un movimiento de protesta surgido en Francia en 2018 contra el encarecimiento de los carburantes y el coste de la vida, protagonizaron durante meses movilizaciones masivas y bloqueos de carreteras y rotondas, antes de perder fuerza.

Ocho años después, algunas de sus antiguas figuras consideran que el descontento social sigue vivo y podría ganar fuerza. Muchos participantes han dejado de vestir el chaleco amarillo, pero mantienen las reivindicaciones contra el coste de la vida y lo que consideran una falta de respuesta de las autoridades.

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