Excavaron 2.732 metros bajo Madrid en solo 147 días y retiraron casi 189.000 metros cúbicos de tierra

La tuneladora Mayrit de 1.500 toneladas y 98 metros de longitud instaló 1.606 anillos de hormigón bajo la capital española. Foto: Metro de Madrid

Madrid protagonizó una impresionante obra de ingeniería subterránea. En apenas 147 días de excavación, una máquina de 1.500 toneladas consiguió perforar 2.732 metros de túnel y retirar 188.571 metros cúbicos de tierra, una cantidad equivalente a unas 75 piscinas olímpicas.

La operación estuvo a cargo de Mayrit, una tuneladora utilizada para ampliar la Línea 11 del Metro de Madrid. El 4 de septiembre de 2026, la Comunidad de Madrid confirmó que la máquina había completado la conexión subterránea entre Comillas y la futura estación de Palos de la Frontera.

El resultado representa un avance fundamental para una infraestructura que busca transformar las conexiones de transporte público de la capital española.

Cómo es la máquina de 1.500 toneladas que excavó casi tres kilómetros bajo Madrid

La protagonista de esta construcción es Mayrit, una tuneladora fabricada en Alemania que mide 98 metros de longitud y pesa aproximadamente 1.500 toneladas.

Mayrit es una tuneladora alemana que mide 98 metros de longitud y pesa aproximadamente 1.500 toneladas. Foto: Metro de Madrid

Su funcionamiento permite perforar el terreno y colocar simultáneamente las estructuras de hormigón necesarias para mantener estable el túnel. La máquina trabajó las 24 horas del día, los siete días de la semana, mientras la ciudad continuaba funcionando en la superficie.

Cuando se presentó el sistema de excavación, las autoridades estimaban que podría avanzar unos 15 metros diarios. Sin embargo, Mayrit alcanzó una media de 18,6 metros por día, superando las previsiones iniciales.

Excavaron 2.732 metros en 147 días: cómo lograron retirar 188.571 metros cúbicos de tierra

Los trabajos se desarrollaron en dos etapas. La primera comenzó el 26 de marzo de 2026, cuando Mayrit inició su recorrido desde Comillas hacia Madrid Río.

En 76 días, la máquina excavó 1.116 metros, instaló 656 anillos de hormigón y retiró 77.562 metros cúbicos de tierra. Durante este trayecto atravesó el subsuelo de importantes infraestructuras, incluida la autopista M-30, y pasó bajo el río Manzanares.

Mayrit excavó 1.116 metros, instaló 656 anillos de hormigón y retiró 77.562 metros cúbicos de tierra. Foto: Metro de Madrid

La segunda etapa comenzó el 26 de junio y finalizó el 4 de septiembre. En ese período, la tuneladora avanzó otros 1.616 metros hasta Palos de la Frontera. Este tramo registró un rendimiento todavía mayor: 22,8 metros diarios, con 950 anillos instalados y 111.009 metros cúbicos de material extraído.

El desafío de construir un túnel bajo una ciudad sin detener su actividad

Una de las mayores dificultades de esta megaconstrucción fue trabajar bajo una ciudad densamente urbanizada, donde las excavaciones deben preservar la estabilidad del terreno y proteger las estructuras existentes.

Para conseguirlo, Mayrit instaló 1.606 anillos de hormigón durante su recorrido. Cada uno está formado por siete piezas prefabricadas, conocidas como dovelas, que constituyen el revestimiento estructural del túnel. Estas piezas se fabricaron en instalaciones industriales situadas en Noblejas, Toledo, y posteriormente se trasladaron hasta la zona de excavación.

El procedimiento permitió combinar la perforación del terreno con la consolidación de la galería, reduciendo la necesidad de realizar ambas operaciones por separado.

Una de las mayores dificultades de esta megaconstrucción fue trabajar bajo una ciudad densamente urbanizada. Foto: Unsplash.

Qué pasará con los 2,7 kilómetros de túnel construidos bajo Madrid

La finalización del recorrido de Mayrit representa un hito importante, aunque no significa que toda la ampliación de la Línea 11 esté terminada.

Al momento del anuncio, las autoridades también avanzaban en otros 679 metros de túnel excavados mediante métodos tradicionales. Con estos trabajos, la ampliación se acercaba al 60% de la longitud prevista para la fase en ejecución.

El proyecto forma parte de un plan más amplio que busca convertir la Línea 11 en un corredor diagonal entre Cuatro Vientos y Valdebebas, mejorando la conectividad entre diferentes sectores de Madrid.

Mientras continúan las obras, el túnel terminado deja una cifra que refleja la inmensa magnitud del desafío: casi tres kilómetros excavados bajo una gran ciudad en menos de cinco meses efectivos de trabajo, gracias a una máquina de 1.500 toneladas capaz de avanzar más de 18 metros diarios.