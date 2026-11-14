Pesa 2.600 toneladas y mide 133 metros: la tuneladora que debe excavar casi 6 kilómetros en Brasil, pero solo avanza 12 metros por día

La tuneladora Hebe Camargo que debe excavar casi 6 kilómetros en Brasil, pero solo avanza 12 metros por día. Foto: agenciasp.sp.gov.br

En las profundidades de São Paulo (Brasil), una gigantesca máquina comenzó a abrirse paso bajo tierra. Tiene el tamaño de una estructura industrial, pesa miles de toneladas y enfrenta un desafío extraordinario: excavar casi 6 kilómetros para extender una de las redes de transporte más importantes de América Latina.

Se trata de Hebe Camargo, una tuneladora que inició sus operaciones el 16 de octubre de 2026 y que, según el Gobierno del Estado de São Paulo, es la más grande utilizada hasta ahora en obras de metro de la región. Su misión consiste en construir un túnel subterráneo que permitirá llevar por primera vez el metro hasta Guarulhos.

Cómo es la tuneladora de 2.600 toneladas que comenzó a perforar São Paulo

La máquina impresiona por sus dimensiones. Con 133 metros de longitud, 2.600 toneladas de peso y una rueda de corte de 11,67 metros de diámetro, constituye una de las mayores apuestas tecnológicas de la ingeniería subterránea brasileña.

La tuneladora tiene 133 metros de longitud, 2.600 toneladas de peso y una rueda de corte de 11,67 metros de diámetro. Foto: agenciasp.sp.gov.br

Su tamaño es comparable al de una construcción de varios pisos. Sin embargo, a diferencia de una estructura convencional, este enorme equipo puede desplazarse lentamente mientras perfora el terreno y construye el revestimiento del túnel.

En Brasil, estas máquinas reciben popularmente el nombre de tatuzão, una referencia al tatú o armadillo, animal conocido por excavar bajo tierra. La tuneladora fue bautizada Hebe Camargo en homenaje a la reconocida presentadora brasileña. Su nombre fue elegido mediante una votación popular organizada por el Gobierno paulista.

Por qué una máquina de 133 metros solo puede avanzar 12 metros diarios

Aunque sus dimensiones parecen propias de una máquina capaz de atravesar enormes distancias rápidamente, el trabajo subterráneo exige precisión. Las autoridades estiman que Hebe Camargo avanzará, en promedio, 12 metros por día, debido a la complejidad de las operaciones y a los controles necesarios para garantizar la estabilidad del terreno.

La tuneladora deberá remover unos 620.000 metros cúbicos de material e instalar 3.867 piezas de concreto. Foto: agenciasp.sp.gov.br

Su rueda frontal corta y fragmenta el suelo mientras distintos sistemas permiten controlar las condiciones de excavación. Al mismo tiempo, el equipo instala elementos prefabricados de concreto que conforman las paredes del túnel. El objetivo es completar aproximadamente 5,8 kilómetros entre la futura estación Penha y el pozo de ventilación y salida de emergencia Castelo Branco, en Guarulhos.

Durante el recorrido, la máquina deberá remover unos 620.000 metros cúbicos de material e instalar 3.867 piezas de concreto, según las cifras oficiales del proyecto. A ese ritmo promedio, la distancia equivaldría a unos 483 días de avance efectivo. Sin embargo, ese cálculo no representa un plazo oficial de finalización, ya que no contempla interrupciones, mantenimiento ni otras etapas de construcción.

El desafío de construir un túnel de casi 6 kilómetros debajo de Brasil

Antes de comenzar las excavaciones, el equipo atravesó un complejo proceso de preparación. En julio de 2026, las autoridades realizaron el descenso de su enorme rueda de corte hasta el espacio de montaje ubicado en la futura estación Penha. La pieza había sido fabricada en China y trasladada posteriormente a Brasil, donde sus cinco segmentos fueron ensamblados mediante trabajos especializados de soldadura.

Los especialistas deben supervisar las condiciones geológicas y el comportamiento de la máquina. Foto: agenciasp.sp.gov.br

Más de 20 profesionales participaron en esa etapa, desarrollada entre mayo y junio. Luego se efectuaron verificaciones técnicas, controles de calidad y pruebas de seguridad. El desafío no termina con la puesta en marcha. Durante los primeros días de excavación, los especialistas deben supervisar permanentemente las condiciones geológicas y el comportamiento de la máquina para adaptar su funcionamiento al terreno.

Dos tuneladoras gigantes trabajan al mismo tiempo: la obra que cambiará el metro de São Paulo

La llegada de Hebe Camargo marcó otro acontecimiento importante: por primera vez, dos grandes tuneladoras trabajan simultáneamente en la ampliación de la Línea 2-Verde. Mientras Hebe Camargo avanza hacia Guarulhos, otra máquina, llamada Cora Coralina, continúa las excavaciones en dirección a Vila Prudente.

Cuando todo el proyecto esté terminado, la Línea 2-Verde alcanzará 28,5 kilómetros de extensión y 27 estaciones. Foto: agenciasp.sp.gov.br

Esta última tiene 100 metros de longitud y pesa aproximadamente 500 toneladas. Ambas desarrollan tareas en sectores diferentes del proyecto, lo que permite mantener varios frentes de construcción activos. La ampliación contempla dos grandes etapas: Vila Prudente-Penha y Penha-Dutra. La primera incluye ocho nuevas estaciones, mientras que la segunda permitirá extender la red hasta Guarulhos.

Cuando todo el proyecto esté terminado, la Línea 2-Verde alcanzará 28,5 kilómetros de extensión y 27 estaciones, con capacidad prevista para transportar hasta 1,5 millones de pasajeros diarios. Por ahora, bajo las calles de São Paulo, la enorme Hebe Camargo apenas comienza su recorrido. Cada metro excavado representa un avance hacia una conexión ferroviaria que busca transformar la movilidad de millones de personas.