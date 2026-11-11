comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Invirtieron 20 millones de euros en un museo de Bélgica y utilizaron 82.000 ladrillos hechos con un 63% de residuos: su fabricación genera un 67% menos de emisiones

La ampliación del Museo del Diseño de Gante incorporó materiales procedentes de edificios demolidos, ventanas y parabrisas. Los bloques se fabricaron a pocos kilómetros de la obra, sin utilizar hornos tradicionales, y permiten ahorrar unas 107 toneladas de dióxido de carbono equivalente.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El Museo del Diseño de Gante, en Bélgica, incorporó 82.000 ladrillos fabricados con un 63% de residuos recuperados.
El Museo del Diseño de Gante, en Bélgica, incorporó 82.000 ladrillos fabricados con un 63% de materiales recuperados, en el marco de una ampliación que demandó una inversión de 20 millones de euros. Foto: Design Museum Gent - BC Materials.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Lo que alguna vez fueron ventanas, parabrisas y estructuras de hormigón demolidas terminó convertido en la fachada de un museo. En Gante, Bélgica, una obra de 20 millones de euros incorporó 82.000 ladrillos fabricados con un 63% de materiales recuperados, demostrando que los residuos de una ciudad pueden transformarse en recursos para nuevas construcciones.

La innovación forma parte de la ampliación del Design Museum Gent, que reabrió sus puertas en octubre de 2026. Según los datos técnicos publicados por BC Materials, empresa responsable de producir los bloques, estos contienen aproximadamente un tercio del carbono incorporado de un ladrillo convencional de arcilla cocida. El resultado representa una reducción cercana al 67% para ese material.

Pero la historia tiene otro aspecto sorprendente: los ladrillos no necesitaron pasar por un horno y su fabricación se realizó dentro de la misma ciudad, con participación de vecinos que pudieron conocer el proceso.

El Museo del Diseño de Gante, en Bélgica, incorporó 82.000 ladrillos fabricados con un 63% de residuos recuperados.
Los ladrillos reciclados utilizados en la fachada del museo permiten reducir aproximadamente un 67% las emisiones de carbono incorporado frente a los ladrillos convencionales de arcilla cocida. Foto: BC Materials.

De ventanas y hormigón demolido a 82.000 ladrillos para un museo de Bélgica

El proyecto comenzó con una pregunta poco habitual para una obra de arquitectura: ¿era posible construir una fachada utilizando buena parte de los residuos generados por la propia ciudad?

Contenido Recomendado

En 2013, enterraron los primeros árboles de Navidad en la arena de un condado inglés:13 años después, formaron hasta 90 metros de barrera contra inundaciones

En Inglaterra, reciclan 2.000 árboles de Navidad para recuperar sus playas: lograron ganar hasta 90 metros de costa.

Flores navideñas con tubos de cartón:el adorno fácil y económico para hacer en casa

Cómo reciclar tubos de cartón y convertirlos en adornos para Navidad

La respuesta llegó mediante el desarrollo del Gent Waste Brick, un ladrillo elaborado principalmente con hormigón triturado y vidrio recuperado. Los materiales procedían de distintos circuitos de descarte de Gante, incluidos residuos de construcción y demolición.

Según la información difundida por los responsables del proyecto, los componentes recuperados se obtuvieron en un radio aproximado de ocho kilómetros del museo. Esa proximidad permitió reducir traslados y aprovechar recursos locales que, de otro modo, podrían haber terminado fuera del circuito productivo.

Fabricaron 230 toneladas de ladrillos en 104 días y sin utilizar hornos tradicionales

La producción se desarrolló entre febrero y julio de 2024 en Het Arsenaal, un antiguo complejo ferroviario ubicado a menos de cinco kilómetros del museo.

El Museo del Diseño de Gante, en Bélgica, incorporó 82.000 ladrillos fabricados con un 63% de residuos recuperados.
Durante 104 jornadas laborales, un equipo de trabajadores fabricó 82.000 ladrillos reciclados, equivalentes a unas 230 toneladas de material, para la ampliación del Museo del Diseño de Gante. Foto: BC Materials.

Durante 104 jornadas laborales, dos trabajadores permanentes, acompañados ocasionalmente por un equipo rotativo de 14 personas, fabricaron 82.000 bloques. En total, la producción alcanzó unas 230 toneladas de material, según los registros de BC Materials.

El procedimiento consistió en mezclar los componentes, prensarlos y dejarlos endurecer. A diferencia de los ladrillos tradicionales, que requieren temperaturas elevadas durante la cocción, estos utilizaron un proceso de curado con cal. La fabricación se realizó con maquinaria eléctrica y una prensa hidráulica móvil, sin recurrir a hornos convencionales.

Cómo los ladrillos reciclados capturan CO₂ y reducen las emisiones de fabricación

Uno de los aspectos más interesantes del Gent Waste Brick es su comportamiento durante el endurecimiento. La cal presente en su composición reacciona con el dióxido de carbono del aire mediante un proceso conocido como carbonatación.

El Museo del Diseño de Gante, en Bélgica, incorporó 82.000 ladrillos fabricados con un 63% de residuos recuperados.
Los residuos utilizados para producir los ladrillos fueron recuperados en un radio aproximado de ocho kilómetros del museo, una estrategia que permitió aprovechar materiales locales y reducir las necesidades de transporte. Foto: BC Materials.

Esta reacción contribuye al desarrollo de las propiedades del material y permite incorporar parte del CO₂ atmosférico. Sin embargo, eso no significa que el museo completo funcione como una máquina capaz de eliminar grandes cantidades de contaminación.

El dato más relevante es comparativo: según Local Works Studio, cada kilogramo del nuevo ladrillo representa aproximadamente 0,17 kilogramos de CO₂ equivalente, frente a los 0,54 de un ladrillo belga convencional, considerando un ciclo de vida de 60 años. Los desarrolladores estiman que su utilización en la fachada permitirá ahorrar 107 toneladas de CO₂ equivalente.

El diferencial del museo de Gante: vecinos que fabricaron ladrillos y una obra que busca cambiar la construcción

La iniciativa no se limitó a sustituir materiales. Los responsables también debieron investigar distintas mezclas, realizar ensayos y obtener una certificación técnica para que los nuevos bloques pudieran utilizarse en la fachada exterior.

El Museo del Diseño de Gante, en Bélgica, incorporó 82.000 ladrillos fabricados con un 63% de residuos recuperados.
Lo que antes eran restos de hormigón, ventanas y otros materiales descartados terminó convertido en parte de la fachada de un museo belga, gracias a un innovador proceso de construcción sustentable. Foto: BC Materials.

Durante la producción, el museo y BC Materials organizaron actividades abiertas al público. Vecinos, estudiantes y profesionales visitaron las instalaciones y participaron en talleres para conocer cómo los residuos podían convertirse en ladrillos.

La ampliación también incorporó estructuras de madera y materiales recuperados en otros sectores. El objetivo fue aplicar principios de economía circular, una forma de producción que busca prolongar la vida útil de los recursos y reducir la generación de desechos.

El Museo del Diseño de Gante, en Bélgica, incorporó 82.000 ladrillos fabricados con un 63% de residuos recuperados.
A diferencia de los ladrillos tradicionales, los bloques Gent Waste Brick no requieren cocción en hornos y utilizan un proceso de endurecimiento que incorpora dióxido de carbono. Sus desarrolladores estiman un ahorro de 107 toneladas de CO₂ equivalente en la fachada del museo. Foto: BC Materials.

El caso de Gante no demuestra que todas las construcciones puedan realizarse de esta manera, pero ofrece un ejemplo concreto de innovación a escala real: 82.000 ladrillos, 230 toneladas de material producido y una fachada que transforma residuos locales en arquitectura.

En una industria que necesita reducir su impacto ambiental, el museo propone una idea sencilla y poderosa: antes de buscar nuevos materiales, vale la pena observar todo aquello que una ciudad ya descartó.

ReciclajeConstrucciónResiduosBélgica
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Especializada en historias de vida, curiosidades, realeza europea y acontecimientos históricos. Leer bio

Nota Más leídas

  1. En 2013, enterraron los primeros árboles de Navidad en la arena de un condado inglés:13 años después, formaron hasta 90 metros de barrera contra inundaciones

    En 2013, enterraron los primeros árboles de Navidad en la arena de un condado inglés: 13 años después, formaron hasta 90 metros de barrera contra inundaciones

  2. La abuelita Ofelia lo explica con claridad:“El romero y la ruda se cuidan igual, ambas plantas necesitan su riego 2 veces a la semana y mucho sol”

    La abuelita Ofelia lo explica con claridad: “El romero y la ruda se cuidan igual, ambas plantas necesitan su riego 2 veces a la semana y mucho sol”

  3. El jazmín:los 3 cuidados para que crezca sano y se llene de flores blancas durante el verano 2027

    El jazmín: los 3 cuidados para que crezca sano y se llene de flores blancas durante el verano 2027

  4. A los 27 años dejó Buenos Aires para vivir entre las sierras de Córdoba:13 años después, construyó su propia casa sustentable con madera y barro

    A los 27 años dejó Buenos Aires para vivir entre las sierras de Córdoba: 13 años después, construyó su propia casa sustentable con madera y barro

  5. Es maquinista del tren Roca y rescata perros y gatos de las vías:junto a su pareja ayudó a salvar a más de 100 animales

    Es maquinista del tren Roca y rescata perros y gatos de las vías: junto a su pareja ayudó a salvar a más de 100 animales
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Día de luto en el folklore:murió un reconocido cantor y percusionista que dedicó su vida a difundir la música popular en Catamarca

murió miguel ángel saavedra cantor de folklore música popular catamarca

De qué murió Marcos Camino:qué le pasó al histórico fundador y líder de Los Palmeras

Murió Marcos Camino a los 76 años, fundador y líder histórico de Los Palmeras

Son hermanos, cantan folklore en Chacabuco y quedaron afuera del concurso para la canción oficial del Papa:ahora los convocaron a la vigilia en Luján

Tecnología

En 2022, nació una empresa para revolucionar el campo:hoy, tiene un robot 100% eléctrico que corta el pasto y ayuda a detectar enfermedades

HammerHead, el robot italiano que es el presente y futuro de la agricultura

La IA va por los grandes programas:ya puede recrear aplicaciones informáticas complejas

El PES 2006 cumple 20 años y todavía se puede jugar en PC:cómo recuperar el clásico videojuego completo

Tesla llega a la Argentina en noviembre:tendrá un local en Unicenter y habrá 3 modelos disponibles con precios que inician desde los 30.000 dólares

Turismo

Rescató un Boeing 727 de 1965, lo trasladó en 5 camiones y lo convirtió en una suite a 15 metros de altura sobre la selva de Costa Rica

Boeing 727 de 1965 convertido en una suite de lujo sobre la selva de Costa Rica.

Comenzó a hacerse conocido en 1977 y es un paradisíaco pueblo de montaña sustentable:Villa Lago Meliquina, el refugio patagónico perfecto para desconectarse

Fue escenario de 2 batallas que cambiaron la historia argentina, nació en 1908 y está a 25 kilómetros de Pergamino:el pueblo bonaerense que guarda las huellas de Urquiza y Mitre

Nació junto al ferrocarril y en 1891 recibió el nombre de un aliado de San Martín:110 años después, sus descendientes llegaron con un sable de la Independencia