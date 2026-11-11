Invirtieron 20 millones de euros en un museo de Bélgica y utilizaron 82.000 ladrillos hechos con un 63% de residuos: su fabricación genera un 67% menos de emisiones

El Museo del Diseño de Gante, en Bélgica, incorporó 82.000 ladrillos fabricados con un 63% de materiales recuperados, en el marco de una ampliación que demandó una inversión de 20 millones de euros. Foto: Design Museum Gent - BC Materials.

Lo que alguna vez fueron ventanas, parabrisas y estructuras de hormigón demolidas terminó convertido en la fachada de un museo. En Gante, Bélgica, una obra de 20 millones de euros incorporó 82.000 ladrillos fabricados con un 63% de materiales recuperados, demostrando que los residuos de una ciudad pueden transformarse en recursos para nuevas construcciones.

La innovación forma parte de la ampliación del Design Museum Gent, que reabrió sus puertas en octubre de 2026. Según los datos técnicos publicados por BC Materials, empresa responsable de producir los bloques, estos contienen aproximadamente un tercio del carbono incorporado de un ladrillo convencional de arcilla cocida. El resultado representa una reducción cercana al 67% para ese material.

Pero la historia tiene otro aspecto sorprendente: los ladrillos no necesitaron pasar por un horno y su fabricación se realizó dentro de la misma ciudad, con participación de vecinos que pudieron conocer el proceso.

Los ladrillos reciclados utilizados en la fachada del museo permiten reducir aproximadamente un 67% las emisiones de carbono incorporado frente a los ladrillos convencionales de arcilla cocida. Foto: BC Materials.

De ventanas y hormigón demolido a 82.000 ladrillos para un museo de Bélgica

El proyecto comenzó con una pregunta poco habitual para una obra de arquitectura: ¿era posible construir una fachada utilizando buena parte de los residuos generados por la propia ciudad?

La respuesta llegó mediante el desarrollo del Gent Waste Brick, un ladrillo elaborado principalmente con hormigón triturado y vidrio recuperado. Los materiales procedían de distintos circuitos de descarte de Gante, incluidos residuos de construcción y demolición.

Según la información difundida por los responsables del proyecto, los componentes recuperados se obtuvieron en un radio aproximado de ocho kilómetros del museo. Esa proximidad permitió reducir traslados y aprovechar recursos locales que, de otro modo, podrían haber terminado fuera del circuito productivo.

Fabricaron 230 toneladas de ladrillos en 104 días y sin utilizar hornos tradicionales

La producción se desarrolló entre febrero y julio de 2024 en Het Arsenaal, un antiguo complejo ferroviario ubicado a menos de cinco kilómetros del museo.

Durante 104 jornadas laborales, un equipo de trabajadores fabricó 82.000 ladrillos reciclados, equivalentes a unas 230 toneladas de material, para la ampliación del Museo del Diseño de Gante. Foto: BC Materials.

Durante 104 jornadas laborales, dos trabajadores permanentes, acompañados ocasionalmente por un equipo rotativo de 14 personas, fabricaron 82.000 bloques. En total, la producción alcanzó unas 230 toneladas de material, según los registros de BC Materials.

El procedimiento consistió en mezclar los componentes, prensarlos y dejarlos endurecer. A diferencia de los ladrillos tradicionales, que requieren temperaturas elevadas durante la cocción, estos utilizaron un proceso de curado con cal. La fabricación se realizó con maquinaria eléctrica y una prensa hidráulica móvil, sin recurrir a hornos convencionales.

Cómo los ladrillos reciclados capturan CO₂ y reducen las emisiones de fabricación

Uno de los aspectos más interesantes del Gent Waste Brick es su comportamiento durante el endurecimiento. La cal presente en su composición reacciona con el dióxido de carbono del aire mediante un proceso conocido como carbonatación.

Los residuos utilizados para producir los ladrillos fueron recuperados en un radio aproximado de ocho kilómetros del museo, una estrategia que permitió aprovechar materiales locales y reducir las necesidades de transporte. Foto: BC Materials.

Esta reacción contribuye al desarrollo de las propiedades del material y permite incorporar parte del CO₂ atmosférico. Sin embargo, eso no significa que el museo completo funcione como una máquina capaz de eliminar grandes cantidades de contaminación.

El dato más relevante es comparativo: según Local Works Studio, cada kilogramo del nuevo ladrillo representa aproximadamente 0,17 kilogramos de CO₂ equivalente, frente a los 0,54 de un ladrillo belga convencional, considerando un ciclo de vida de 60 años. Los desarrolladores estiman que su utilización en la fachada permitirá ahorrar 107 toneladas de CO₂ equivalente.

El diferencial del museo de Gante: vecinos que fabricaron ladrillos y una obra que busca cambiar la construcción

La iniciativa no se limitó a sustituir materiales. Los responsables también debieron investigar distintas mezclas, realizar ensayos y obtener una certificación técnica para que los nuevos bloques pudieran utilizarse en la fachada exterior.

Lo que antes eran restos de hormigón, ventanas y otros materiales descartados terminó convertido en parte de la fachada de un museo belga, gracias a un innovador proceso de construcción sustentable. Foto: BC Materials.

Durante la producción, el museo y BC Materials organizaron actividades abiertas al público. Vecinos, estudiantes y profesionales visitaron las instalaciones y participaron en talleres para conocer cómo los residuos podían convertirse en ladrillos.

La ampliación también incorporó estructuras de madera y materiales recuperados en otros sectores. El objetivo fue aplicar principios de economía circular, una forma de producción que busca prolongar la vida útil de los recursos y reducir la generación de desechos.

A diferencia de los ladrillos tradicionales, los bloques Gent Waste Brick no requieren cocción en hornos y utilizan un proceso de endurecimiento que incorpora dióxido de carbono. Sus desarrolladores estiman un ahorro de 107 toneladas de CO₂ equivalente en la fachada del museo. Foto: BC Materials.

El caso de Gante no demuestra que todas las construcciones puedan realizarse de esta manera, pero ofrece un ejemplo concreto de innovación a escala real: 82.000 ladrillos, 230 toneladas de material producido y una fachada que transforma residuos locales en arquitectura.

En una industria que necesita reducir su impacto ambiental, el museo propone una idea sencilla y poderosa: antes de buscar nuevos materiales, vale la pena observar todo aquello que una ciudad ya descartó.