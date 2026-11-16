Fort Wadsworth, la histórica fortaleza de Nueva York que fue construida en el siglo XIX y hoy forma parte de un parque público de 91,5 hectáreas. Foto: nps.gov / National Park Service (NPS)

En 1847 comenzó la construcción de una imponente fortaleza militar en Nueva York, Estados Unidos, diseñada para albergar hasta 116 cañones y proteger uno de los principales accesos marítimos a la ciudad. Con cuatro niveles defensivos, enormes muros de granito y una ubicación estratégica frente al estrecho de Narrows, la estructura formó parte de un complejo que, 150 años después, abrió al público como un parque histórico de 91,5 hectáreas.

Se trata de Battery Weed, una fortaleza que actualmente forma parte del complejo histórico de Fort Wadsworth, ubicado en Staten Island. El predio conserva antiguas baterías de artillería, construcciones defensivas y pasajes interiores que permiten conocer su pasado militar.

Cómo era la fortaleza de Nueva York construida en 1847 para albergar 116 cañones

La historia de esta estructura militar se remonta a la Guerra de Independencia (1775-1783), cuando las tropas británicas fortificaron la zona durante su ocupación de la ciudad de Nueva York desde 1776 hasta 1783.

Fort Wadsworth, la histórica fortaleza de Nueva York que fue construida en el siglo XIX y hoy forma parte de un parque público de 91,5 hectáreas. Foto: nps.gov / National Park Service (NPS)

Tras el fin del conflicto y la retirada británica, los recién formados Estados Unidos reconocieron la importancia de proteger el puerto neoyorquino. De esa decisión nacieron tanto Fort Wadsworth como otros fuertes cercanos, a principios del siglo XIX.

La construcción que comenzó en 1847 recibió originalmente el nombre de Fort Richmond y fue levantada sobre el emplazamiento de una fortificación anterior. Según el National Park Service (Servicio de Parques Nacionales, NPS), las obras se extendieron hasta comienzos de la década de 1860 y formaron parte de un programa destinado a modernizar las defensas costeras del país.

La estructura, conocida actualmente como Battery Weed, fue diseñada con cuatro niveles para emplazar artillería: tres pisos de casamatas protegidas por gruesos muros y una plataforma superior descubierta. Su construcción utilizó bloques de granito dispuestos en una planta de medio hexágono, con escaleras circulares que comunicaban los distintos niveles.

El diseño contemplaba 116 cañones destinados a controlar el paso de embarcaciones por el estrecho de Narrows, la entrada marítima al puerto de Nueva York. La fortaleza también estaba rodeada por un foso y protegida por un muro de contención de granito, mientras que su ubicación permitía coordinar el fuego defensivo con otras instalaciones militares situadas en la costa opuesta.

Fort Wadsworth, la histórica fortaleza de Nueva York que fue construida en el siglo XIX y hoy forma parte de un parque público de 91,5 hectáreas. Foto: nps.gov / National Park Service (NPS)

Por qué la fortaleza quedó obsoleta pocos años después de su construcción

A pesar de su tamaño y de los recursos destinados a levantarla, Battery Weed quedó prácticamente obsoleta poco después de su finalización. La Guerra Civil estadounidense (1861-1865) aceleró el desarrollo de nuevas armas que modificaron las estrategias de combate y dejaron en desventaja a las fortificaciones tradicionales de piedra.

El principal problema era la aparición de cañones de ánima rayada y proyectiles explosivos, capaces de alcanzar objetivos con mayor precisión y provocar daños considerables en los muros de mampostería y el granito, lo que reducía la protección que ofrecían sus cuatro niveles defensivos.

Además, las casamatas habían sido diseñadas para cañones Rodman de 10 pulgadas, mientras que los modelos de 15 pulgadas, con mayor alcance, comenzaron a extenderse durante aquellos años. La propia distribución interior de la fortaleza impedía incorporar fácilmente estas armas más grandes, una limitación que aceleró su pérdida de utilidad militar.

El cambio fue progresivo. El NPS señala que para comienzos del siglo XX ya se había retirado el 90% del armamento de Battery Weed, que pasó a utilizarse principalmente como depósito. Entretanto, EEUU desarrolló nuevas baterías costeras de hormigón, equipadas con armamento moderno y diseñadas para resultar menos visibles desde el mar.

De fortaleza militar a parque público de 91,5 hectáreas: qué se puede visitar hoy

Entre los vestigios que sobreviven del pasado militar de Fort Wadsworth se encuentran Battery Weed y Fort Tompkins, dos de las estructuras históricas más importantes del complejo, ubicadas junto al estrecho de Narrows y con vistas al puerto de Nueva York.

Fort Wadsworth, la histórica fortaleza de Nueva York que fue construida en el siglo XIX y hoy forma parte de un parque público de 91,5 hectáreas. Foto: nps.gov / National Park Service (NPS)

El predio conserva antiguas baterías defensivas, salas interiores y pasadizos que permiten conocer cómo funcionaban las fortificaciones durante los siglos XIX y XX. Sin embargo, el acceso a determinadas estructuras está restringido por razones de seguridad, por lo que algunas solo pueden recorrerse mediante visitas organizadas.

El NPS ofrece visitas guiadas gratuitas de 90 minutos por Fort Tompkins y sus alrededores. Durante noviembre de 2026, los recorridos están programados para los sábados y domingos a las 10:30, con reserva previa.

Además, el complejo fue escenario de actividades especiales como las Fort Tompkins Lantern Tours, recorridos nocturnos en los que los guardaparques acompañaron a los visitantes por las habitaciones y los pasajes oscuros de la antigua fortaleza utilizando linternas.

Quienes prefieran explorar el predio al aire libre pueden recorrer los caminos habilitados para caminatas y paseos en bicicleta, además de visitar los miradores con vistas al puerto de Nueva York y al puente Verrazzano-Narrows.

Fort Wadsworth permanece abierto todos los días de 6 a 21, mientras que el Centro de Visitantes funciona los sábados y domingos de 10 a 16. La entrada es gratuita y algunas actividades requieren inscripción anticipada.