Buscan argentinos que quieran estudiar en España: 12 universidades llegan a Buenos Aires para ofrecer carreras, posgrados y becas

Doce universidades españolas llegarán a Buenos Aires para presentar sus carreras, posgrados y oportunidades de becas para estudiantes argentinos. Foto: Pexels.

Los argentinos que buscan ampliar sus oportunidades laborales, especializarse en el exterior o desarrollar una carrera profesional en Europa tendrán una oportunidad para conocer distintas alternativas académicas sin salir del país. Doce universidades de España participarán de una feria gratuita en la Ciudad de Buenos Aires, donde brindarán información sobre carreras universitarias, posgrados, costos de estudio y posibles becas para estudiantes internacionales.

Se trata de la Feria Estudiar en España 2026, que se realizará el sábado 17 y el domingo 18 de octubre, de 15 a 19 horas, en el Instituto Gallego Hispano-Argentino Santiago Apóstol, ubicado en Paso 51, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Feria Estudiar en España 2026 se realizará el 17 y 18 de octubre, con entrada libre y gratuita, en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Instagram / consejeriaeducespconosur.

El evento está organizado por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), organismo público vinculado al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, en colaboración con la Consejería de Educación de la Embajada de España.

La propuesta está dirigida a quienes desean iniciar una carrera universitaria, continuar su formación académica o realizar una especialización que pueda contribuir a mejorar su perfil profesional y ampliar sus posibilidades de inserción laboral.

Una oportunidad para quienes buscan estudiar y desarrollar su carrera profesional en España

Uno de los principales atractivos del encuentro será la posibilidad de conversar cara a cara con representantes de las instituciones educativas españolas.

Los argentinos interesados en estudiar en Europa podrán conversar directamente con representantes de universidades españolas y conocer sus propuestas académicas. Foto: Unsplash.

A diferencia de una búsqueda de información exclusivamente por internet, los asistentes podrán realizar consultas específicas sobre los programas académicos, las modalidades de estudio y las alternativas disponibles para estudiantes provenientes de Argentina.

Además, el personal del SEPIE brindará orientación sobre aspectos prácticos de la experiencia de estudiar en España, incluidos los costos asociados a la formación universitaria.

La feria también permitirá explorar las oportunidades de becas y ayudas financieras, un aspecto relevante para quienes desean continuar sus estudios en el exterior, pero necesitan evaluar previamente el presupuesto necesario.

Aunque no se trata de una feria de empleo ni de una convocatoria para cubrir puestos de trabajo, la iniciativa puede resultar de interés para estudiantes, graduados y profesionales que buscan fortalecer sus competencias mediante una formación internacional.

La feria ofrecerá información sobre becas, ayudas financieras y costos para quienes buscan continuar su formación profesional en España. Foto: Unsplash.

Cuáles son las 12 universidades españolas que participarán en la feria

El encuentro reunirá a instituciones de distintas regiones de España, con propuestas de formación de grado y posgrado.

Las universidades participantes serán:

Universidad Miguel Hernández de Elche. Universidade da Coruña. Universitat Politècnica de Catalunya. Universidad de Jaén. Universidad Rey Juan Carlos. Universitat Politècnica de València. Universidad de León. Universidad de Navarra. Fundación Universidad Loyola Andalucía. Fundación Universidad Francisco de Vitoria. Universidad de Cádiz. Universidad Católica San Antonio de Murcia.

Estudiantes, graduados y profesionales tendrán la oportunidad de conocer alternativas de capacitación internacional para ampliar sus perspectivas laborales. Foto: Freepik.

La participación de estas instituciones permitirá a los visitantes comparar diferentes propuestas académicas y obtener información directamente de sus representantes antes de tomar una decisión.

Becas para estudiar en España: qué podrán consultar los argentinos

Uno de los temas que despierta mayor interés entre quienes consideran estudiar en otro país es el financiamiento. Durante la Feria Estudiar en España 2026, los visitantes podrán consultar sobre las oportunidades de becas y ayudas económicas destinadas a estudiantes internacionales, así como recibir orientación sobre los costos de formación.

También podrán conocer la oferta de carreras de grado y posgrado de las instituciones participantes y plantear preguntas relacionadas con sus objetivos académicos.

Es importante señalar que la participación en la feria no garantiza el acceso a una beca ni la admisión a una universidad. Las condiciones, requisitos y procedimientos dependerán de cada institución y de los programas disponibles.

La inscripción a la Feria Estudiar en España 2026 es gratuita y puede realizarse por internet o directamente en el lugar del encuentro. Foto: Unsplash.

Cómo inscribirse gratis a la Feria Estudiar en España 2026

La participación es libre y gratuita, por lo que no será necesario pagar una entrada para acceder al encuentro.

Los organizadores recomiendan completar un registro previo a través del sitio oficial, aunque también será posible inscribirse directamente en el establecimiento.

Fechas: sábado 17 y domingo 18 de octubre de 2026.

Horario: de 15:00 a 19:00.

Lugar: Instituto Gallego Hispano-Argentino Santiago Apóstol, Paso 51, CABA.

Entrada: libre y gratuita.

Inscripción: sepie.registroapp.es.

En el mismo sitio, los interesados podrán consultar los perfiles de las universidades participantes para identificar cuáles se ajustan mejor a sus intereses antes de asistir.

Para quienes proyectan estudiar una carrera, realizar un posgrado o sumar formación internacional a su currículum, el encuentro representa una oportunidad para acceder a información de primera mano y comenzar a planificar los próximos pasos de su desarrollo profesional.