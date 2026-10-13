comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Buscan argentinos que quieran estudiar en España: 12 universidades llegan a Buenos Aires para ofrecer carreras, posgrados y becas

El encuentro se realizará el 17 y 18 de octubre, con entrada libre y gratuita. Los interesados podrán hablar directamente con representantes de universidades españolas, conocer los costos de estudiar en Europa y consultar las alternativas de ayuda financiera.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Estudiantes; universidad.
Doce universidades españolas llegarán a Buenos Aires para presentar sus carreras, posgrados y oportunidades de becas para estudiantes argentinos. Foto: Pexels.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los argentinos que buscan ampliar sus oportunidades laborales, especializarse en el exterior o desarrollar una carrera profesional en Europa tendrán una oportunidad para conocer distintas alternativas académicas sin salir del país. Doce universidades de España participarán de una feria gratuita en la Ciudad de Buenos Aires, donde brindarán información sobre carreras universitarias, posgrados, costos de estudio y posibles becas para estudiantes internacionales.

Se trata de la Feria Estudiar en España 2026, que se realizará el sábado 17 y el domingo 18 de octubre, de 15 a 19 horas, en el Instituto Gallego Hispano-Argentino Santiago Apóstol, ubicado en Paso 51, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Feria Estudiar en España 2026.
La Feria Estudiar en España 2026 se realizará el 17 y 18 de octubre, con entrada libre y gratuita, en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Instagram / consejeriaeducespconosur.

El evento está organizado por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), organismo público vinculado al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, en colaboración con la Consejería de Educación de la Embajada de España.

La propuesta está dirigida a quienes desean iniciar una carrera universitaria, continuar su formación académica o realizar una especialización que pueda contribuir a mejorar su perfil profesional y ampliar sus posibilidades de inserción laboral.

Contenido Recomendado

De las aulas de la UBA a las pistas:el auto con diseño de Fórmula 1 construido por estudiantes que hizo historia en Brasil

De las aulas de la UBA a las pistas: el auto con diseño de Fórmula 1 construido por estudiantes que hizo historia en Brasil

El femicidio de Nicole Sessarego:la estudiante chilena asesinada al azar por un hombre que odiaba a las mujeres

Crimen de Nicole

Una oportunidad para quienes buscan estudiar y desarrollar su carrera profesional en España

Uno de los principales atractivos del encuentro será la posibilidad de conversar cara a cara con representantes de las instituciones educativas españolas.

Estudiar. Foto: Unsplash
Los argentinos interesados en estudiar en Europa podrán conversar directamente con representantes de universidades españolas y conocer sus propuestas académicas. Foto: Unsplash.

A diferencia de una búsqueda de información exclusivamente por internet, los asistentes podrán realizar consultas específicas sobre los programas académicos, las modalidades de estudio y las alternativas disponibles para estudiantes provenientes de Argentina.

Además, el personal del SEPIE brindará orientación sobre aspectos prácticos de la experiencia de estudiar en España, incluidos los costos asociados a la formación universitaria.

La feria también permitirá explorar las oportunidades de becas y ayudas financieras, un aspecto relevante para quienes desean continuar sus estudios en el exterior, pero necesitan evaluar previamente el presupuesto necesario.

Aunque no se trata de una feria de empleo ni de una convocatoria para cubrir puestos de trabajo, la iniciativa puede resultar de interés para estudiantes, graduados y profesionales que buscan fortalecer sus competencias mediante una formación internacional.

La feria ofrecerá información sobre becas, ayudas financieras y costos para quienes buscan continuar su formación profesional en España. Foto: Unsplash.

Cuáles son las 12 universidades españolas que participarán en la feria

El encuentro reunirá a instituciones de distintas regiones de España, con propuestas de formación de grado y posgrado.

Las universidades participantes serán:

  1. Universidad Miguel Hernández de Elche.
  2. Universidade da Coruña.
  3. Universitat Politècnica de Catalunya.
  4. Universidad de Jaén.
  5. Universidad Rey Juan Carlos.
  6. Universitat Politècnica de València.
  7. Universidad de León.
  8. Universidad de Navarra.
  9. Fundación Universidad Loyola Andalucía.
  10. Fundación Universidad Francisco de Vitoria.
  11. Universidad de Cádiz.
  12. Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Estudiantes universitarios. Foto: Freepik
Estudiantes, graduados y profesionales tendrán la oportunidad de conocer alternativas de capacitación internacional para ampliar sus perspectivas laborales. Foto: Freepik.

La participación de estas instituciones permitirá a los visitantes comparar diferentes propuestas académicas y obtener información directamente de sus representantes antes de tomar una decisión.

Becas para estudiar en España: qué podrán consultar los argentinos

Uno de los temas que despierta mayor interés entre quienes consideran estudiar en otro país es el financiamiento. Durante la Feria Estudiar en España 2026, los visitantes podrán consultar sobre las oportunidades de becas y ayudas económicas destinadas a estudiantes internacionales, así como recibir orientación sobre los costos de formación.

También podrán conocer la oferta de carreras de grado y posgrado de las instituciones participantes y plantear preguntas relacionadas con sus objetivos académicos.

Es importante señalar que la participación en la feria no garantiza el acceso a una beca ni la admisión a una universidad. Las condiciones, requisitos y procedimientos dependerán de cada institución y de los programas disponibles.

Estudiar. Foto: Unsplash
La inscripción a la Feria Estudiar en España 2026 es gratuita y puede realizarse por internet o directamente en el lugar del encuentro. Foto: Unsplash.

Cómo inscribirse gratis a la Feria Estudiar en España 2026

La participación es libre y gratuita, por lo que no será necesario pagar una entrada para acceder al encuentro.

Los organizadores recomiendan completar un registro previo a través del sitio oficial, aunque también será posible inscribirse directamente en el establecimiento.

  • Fechas: sábado 17 y domingo 18 de octubre de 2026.
  • Horario: de 15:00 a 19:00.
  • Lugar: Instituto Gallego Hispano-Argentino Santiago Apóstol, Paso 51, CABA.
  • Entrada: libre y gratuita.
  • Inscripción: sepie.registroapp.es.

En el mismo sitio, los interesados podrán consultar los perfiles de las universidades participantes para identificar cuáles se ajustan mejor a sus intereses antes de asistir.

Para quienes proyectan estudiar una carrera, realizar un posgrado o sumar formación internacional a su currículum, el encuentro representa una oportunidad para acceder a información de primera mano y comenzar a planificar los próximos pasos de su desarrollo profesional.

EstudiantesUniversidadEspaña
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Buscan voluntarios para vivir gratis a pocas cuadras del mar en Necochea:piden 25 horas semanales de trabajo y ofrecen 2 días libres

    Buscan voluntarios para vivir gratis a pocas cuadras del mar en Necochea: piden 25 horas semanales de trabajo y ofrecen 2 días libres

  2. Video:desmontan la pasarela de las Cataratas Del Iguazú del lado de Brasil por una fuerte crecida

    Video: desmontan la pasarela de las Cataratas Del Iguazú del lado de Brasil por una fuerte crecida

  3. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este martes 13 de octubre de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este martes 13 de octubre de 2026

  4. Cataratas del Iguazú:el río alcanzó un caudal extremo y cerraron el Parque Nacional

    Cataratas del Iguazú: el río alcanzó un caudal extremo y cerraron el Parque Nacional

  5. Adiós al histórico Showcenter de Haedo:cuándo abre el nuevo shopping y cómo postularse para trabajar

    Adiós al histórico Showcenter de Haedo: cuándo abre el nuevo shopping y cómo postularse para trabajar
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Paro nacional de ATE confirmado:cómo funcionará ANSES, PAMI y el transporte público este jueves 15 de octubre

Paro de ATE

Karina Milei reúne a la mesa política para discutir el DNU 70/2023, Presupuesto 2027 y la reforma electoral

Subsidios al gas:qué cambia con la nueva ley de Zona Fría publicada en el Boletín Oficial y quiénes podrán conservar el beneficio

Con Javier Milei en Estados Unidos, el Gobierno buscará avanzar en los acuerdos con los aliados y definir los próximos pasos en el Congreso

Economía

La economía argentina espera el dato de inflación de septiembre 2026:qué pronostican las consultoras antes del informe del INDEC

Inflación en supermercados.

El FMI recortó el crecimiento de la economía argentina al 2,1% y elevó la inflación prevista para 2026

Marcos Galperin cuestionó al Banco Central por cómo se informa el costo de los préstamos

Quiebra confirmada:una histórica empresa maderera de Misiones quedó bajo control judicial

Internacionales

El Papa León XIV ingresó al hospital por un nódulo pulmonar:qué pasará con su viaje a la Argentina

El papa León XIV ingresó al hospital por un nódulo pulmonar.

Cómo funciona el balotaje en Brasil tras las elecciones presidenciales que terminaron con un resultado tan apretado entre Lula y Flávio Bolsonaro

Mercadona busca empleados para trabajar en sus oficinas de España:ofrecen sueldos de 29.678 euros, contratos fijos y jornada completa

Es oficial:Seguridad Social anuncia un extra del 2% en la pensión para los españoles que cumplan con un solo requisito en la jubilación