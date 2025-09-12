Diella, la inteligencia artificial que fue designada como ministra contra la corrupción en Albania

Lo anunció el primer ministro, Edi Rama. ¿Qué funciones tendrá?

Protestas en Albania. Foto: REUTERS

Albania se convertirá en el primer país del mundo en designar un ministerio a una inteligencia artificial, ‘Diella’, que gestionará el sistema de contrataciones públicas en un intento del primer ministro, Edi Rama, de luchar contra la corrupción.

El líder albanés, que recibió el mandato para formar Gobierno tras la victoria de su formación en las elecciones de mayo, afirmó que se trata de un paso “histórico” para convertir a Albania en “un país donde las licitaciones son totalmente incorruptibles”.

“Diella será un miembro del gabinete que no estará presente físicamente, sino que ha sido creada virtualmente mediante inteligencia artificial”, subrayó en el congreso de su partido en Tirana.

Edi Rama, primer ministro de Albania. Foto: via REUTERS

Rama precisó que la transferencia de competencias será gradual: las decisiones sobre adjudicaciones pasarán progresivamente de los ministerios a la plataforma digital dirigida por la IA, que evaluará cada oferta de manera automática y transparente.

El objetivo es que Albania se convierta en un país donde las licitaciones públicas no tengan ninguna sospecha de corrupción.

‘Diella’, cuyo nombre significa ‘sol’ en albanés, aparece representada como una mujer morena con un traje tradicional y desde enero ha asistido a los ciudadanos para acceder a la mayoría de los trámites administrativos en el portal ‘e-Albania’.

Inteligencia artificial (IA). Foto: Reuters (Dado Ruvic)

Las contrataciones, gran polémica en Albania

Las contrataciones públicas han sido durante décadas una de las principales fuentes de corrupción en Albania, un país señalado en algunos estudios como centro de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y el contrabando de armas.

La Comisión Europea ha advertido en repetidas ocasiones de que la falta de transparencia en la administración es uno de los grandes obstáculos en el camino de Albania hacia la adhesión a la UE.