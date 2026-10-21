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Donald Trump insultó a dos periodistas mujeres en la Casa Blanca: llamó “tonta” a una reportera de CNN y “estúpida” a otra de ABC News

El presidente de Estados Unidos apuntó contra dos periodistas que le preguntaban por la liberación de un estadounidense detenido en Rusia.

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El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras camina para abordar el Air Force One.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insultó a dos periodistas que le preguntaban por la liberación de un estadounidense detenido en Rusia. En primer lugar, llamó “tonta” a una reportera de CNN, mientras que tildó de “estúpida” a otra de ABC News.

A su salida de la Casa Blanca para acudir a un evento político en Carolina del Sur, las periodistas le preguntaron si la liberación del profesor estadounidense Stephen James Hubbard estaba vinculada con el reciente alivio de las sanciones de Washington a Moscú.

“No sabes de lo que hablas. Tienes un bajo coeficiente intelectual, eres tonta y trabajas para la CNN”, replicó el mandatario a Kaitlan Collins, uno de los rostros más conocidos de la cadena.

Donald Trump insultó a una periodista de CNN
Donald Trump insultó a una periodista de CNN. Video: X @RapidResponse47

Cuando otra reportera, de ABC News, le preguntó por el mismo asunto, Trump volvió a arremeter: “Eres una persona estúpida, y por cierto, tu canal es el peor de todos”.

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Sin embargo, este mismo miércoles el propio Trump había confirmado en su red Truth Social que la liberación de Hubbard estaba vinculada con su decisión de no aplicar las sanciones.

“Si se hubieran impuesto las sanciones, sin duda esas negociaciones se habrían detenido por completo”, escribió el mandatario, quien aseguró además que varias personas que habían pedido sancionar a Rusia lo llamaron para disculparse porque “no sabían que estaba negociando la liberación de Stephen Hubbard”.

Donald Trump insultó a una periodista de la ABC News
Donald Trump insultó a una periodista de la ABC News. Video: X @RapidResponse47

Estos insultos se producen un día después de que Trump discuta en el Despacho Oval con Andrew Feinberg, del diario The Independent, a quien advirtió de que más le valía “tener cuidado” y preguntó si era “un enfermo”.

La “enemistad” de Donald Trump con los periodistas

El presidente estadounidense se enfrentó en varias ocasiones a periodistas, especialmente a mujeres, durante su segundo mandato, que comenzó en enero de 2025.

En noviembre de ese año, le dijo “cállate, cerdita” a la periodista de Bloomberg Catherine Lucey cuando le preguntó, a bordo del avión presidencial Air Force One, por el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

En mayo pasado llamó “tonta” a Akayla Gardner, de MS NOW, después de que le preguntara por el sobrecosto de las obras de un gran salón de baile en la Casa Blanca.

Además, el republicano mantiene una batalla judicial para impedir el acceso a la Casa Blanca de los reporteros de CNN, MS NOW y Politico, una medida que un juez federal ha bloqueado por ahora.

Según publicó el martes The New York Times, Trump baraja convertir la actual sala de prensa de la Casa Blanca en una piscina cubierta, lo que en la práctica expulsaría a la prensa del recinto presidencial.

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