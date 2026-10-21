Durante años fue una sede del Gobierno de España: ahora construirán una torre de 21 pisos con 158 viviendas de lujo. Foto: Grupo LAR

En pleno corazón de Madrid, una construcción que durante años estuvo vinculada a la administración pública española está atravesando una transformación millonaria. Lo que antes eran oficinas estatales se convertirá en un complejo residencial de lujo, con departamentos de varios millones de euros y una infraestructura poco habitual en la capital.

Se trata de Torre Castelló, un ambicioso proyecto inmobiliario ubicado en el exclusivo distrito de Salamanca. La intervención contempla aproximadamente 30.800 metros cuadrados edificables, 21 plantas y una inversión cercana a los 500 millones de euros.

La iniciativa, impulsada por Grupo LAR y BlackRock, busca darle una segunda vida a un edificio de la década de 1970, conservando parte de su identidad arquitectónica y adaptándolo a las exigencias del mercado inmobiliario de alta gama.

La iniciativa, impulsada por Grupo LAR y BlackRock, busca darle una segunda vida a un edificio de 1970. Foto: Grupo LAR

De oficinas públicas a viviendas millonarias: cómo será la transformación de Torre Castelló

El edificio se encuentra en una manzana delimitada por las calles María de Molina, Castelló, General Oráa y Núñez de Balboa, una de las zonas más cotizadas de Madrid. Durante décadas funcionó como sede del Ministerio de Hacienda, hasta que el Estado español decidió desprenderse del inmueble.

En 2023, Grupo LAR y BlackRock adquirieron la propiedad mediante una subasta pública por 204,7 millones de euros. Desde entonces, comenzaron a desarrollar un proyecto de rehabilitación que contempla preservar elementos de su estructura original e incorporar una fachada contemporánea.

Cuánto costarán las 158 viviendas de lujo del nuevo rascacielos de Madrid

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es el valor de sus departamentos. Torre Castelló contará con 158 viviendas de entre 90 y 550 metros cuadrados, distribuidas en distintas plantas y con configuraciones de uno a cuatro dormitorios.

La futura Torre Castelló contará con 158 viviendas de entre 90 y 550 metros cuadrados en Madrid. Foto: Grupo LAR

Los precios de referencia parten de aproximadamente 16.000 euros (17.965,60 dólares estadounidenses) por metro cuadrado, aunque varían según la superficie, la altura y las características de cada unidad.

Algunas propiedades superarán los ocho millones de euros, lo que posiciona al desarrollo entre las propuestas residenciales más exclusivas de Madrid. Según informó Colliers en septiembre de 2026, el proyecto ya había alcanzado el 85% de sus unidades vendidas mediante operaciones fuera del mercado abierto, antes de completar su comercialización.

Piscinas panorámicas, simulador de golf y 5.000 metros cuadrados de servicios exclusivos

La transformación no se limitará a los departamentos. El complejo incorporará más de 5.000 metros cuadrados de espacios comunes diseñados para ofrecer servicios propios de un establecimiento de lujo.

Entre las instalaciones anunciadas se destacan una piscina panorámica con vistas de 360 grados, gimnasios, zonas de bienestar, espacios de trabajo compartido y un simulador de golf. También contará con una terraza ajardinada de aproximadamente 1.000 metros cuadrados.

Entre las instalaciones de la Torre Castelló se destaca una piscina panorámica con vistas de 360 grados. Foto: Grupo LAR

Otra particularidad será la incorporación de una residencia estudiantil de alrededor de 400 habitaciones en sus primeras plantas, combinando distintos usos dentro de una misma construcción.

Cuándo estará terminada Torre Castelló y por qué cambiará el paisaje de Madrid

La rehabilitación del edificio tiene como horizonte de finalización la primavera o el verano de 2028, según los plazos difundidos sobre el proyecto. A diferencia de otros desarrollos que parten de un terreno vacío, esta intervención busca aprovechar una estructura existente, conservar rasgos de su arquitectura original y transformarla para nuevos usos.

Su diseño arquitectónico está vinculado a Alberto Martín de Lucio, mientras que el interiorismo está a cargo del estudio Villablanch. Más allá de sus dimensiones, Torre Castelló representa un fenómeno creciente en las grandes capitales europeas: la reconversión de antiguos edificios administrativos en activos inmobiliarios de alto valor.

En Madrid, esa transformación tendrá una expresión concreta: una antigua sede estatal convertida en un complejo de viviendas millonarias, que cambiará tanto el uso del inmueble como el paisaje de uno de los barrios más exclusivos de la capital española.