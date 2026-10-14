En 1854 construyeron un puente de madera que se derrumbó: 21 años después fue reemplazado por uno de hierro que aún funciona

El puente metálico ubicado en Herrera de Duero se remonta al siglo XIX y todavía permanece en funcionamiento. Foto: Wikipedia

En España existe una construcción que resistió el paso de generaciones, las transformaciones del transporte y los avances de la ingeniería. Se trata de un puente metálico ubicado en Herrera de Duero, en la provincia de Valladolid, cuya historia se remonta al siglo XIX y que todavía permanece en funcionamiento.

Una investigación científica publicada en junio de 2026 recuperó histórica documentación sobre esta infraestructura y reveló su importancia para comprender los primeros pasos de la construcción metálica en España. El estudio permitió reconstruir una historia que comenzó hace más de 150 años y que había quedado parcialmente oculta en los archivos.

El puente español que tiene más de 150 años de historia

La localidad de Herrera de Duero, situada en Castilla y León, conserva una infraestructura vinculada a una etapa decisiva para la ingeniería española. Durante el siglo XIX, el hierro comenzó a ganar protagonismo como material de construcción, especialmente en puentes y estructuras destinadas a mejorar las comunicaciones.

La localidad de Herrera de Duero conserva una infraestructura vinculada a una etapa decisiva para la ingeniería española. Foto: Facebook La Cisterna Digital

Hasta entonces, muchas de estas obras se realizaban principalmente con piedra o madera. La incorporación del metal permitió desarrollar nuevas soluciones estructurales y ampliar las posibilidades de diseño. En este contexto surgieron los puentes de Herrera de Duero, cuya evolución histórica entre 1841 y 1875 fue analizada por investigadores de las universidades de Valladolid y Granada.

Lo más llamativo es que una de aquellas estructuras metálicas no desapareció con la modernización de las infraestructuras: logró mantenerse operativa hasta la actualidad, convirtiéndose en un testimonio material de aquella transformación tecnológica.

Una investigación de 2026 recuperó documentos históricos desconocidos

El 5 de junio de 2026, la revista científica Informes de la Construcción, vinculada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), publicó un estudio dedicado a reconstruir la historia de los puentes de Herrera de Duero.

Los autores recurrieron a documentación de archivo inédita para examinar las características y la evolución de estas construcciones durante el período comprendido entre 1841 y 1875. Este trabajo permitió recuperar información sobre una infraestructura cuyo interés no depende únicamente de su antigüedad, sino también de su papel dentro del desarrollo de la ingeniería metálica española.

La incorporación del metal permitió desarrollar nuevas soluciones estructurales y ampliar las posibilidades de diseño. Foto: Facebook La Cisterna Digital

De un puente de madera a una construcción metálica pionera

La historia comenzó en 1841, cuando las autoridades aprobaron un proyecto para sustituir el cruce en barca que permitía atravesar el río Duero. Sin embargo, la iniciativa quedó paralizada durante más de una década.

En 1852, el ingeniero Enrique Alau diseñó un puente de madera apoyado sobre pilares de fábrica. La estructura se levantó en 1854, pero su vida útil fue breve: terminó colapsando y obligó a buscar una alternativa más resistente.

La solución llegó con el hierro, un material que comenzaba a revolucionar las infraestructuras europeas. En el proyecto participaron ingenieros destacados, como Carlos Campuzano, Lucio del Valle y José de Echeverría, además de empresas constructoras británicas y francesas.

Las pruebas de carga permitieron recibir provisionalmente la estructura en octubre de 1872. No obstante, durante las inspecciones posteriores se detectaron problemas de oxidación en algunas zonas, que obligaron a realizar reparaciones. Finalmente, en febrero de 1875 se aprobó la recepción definitiva del puente metálico, que inició así una extensa trayectoria de servicio.

En 1875 se aprobó la recepción definitiva del puente metálico, que inició así una extensa trayectoria de servicio. Foto: Wikipedia

Por qué este puente de 1875 es una pieza excepcional de la ingeniería española

El valor del puente de Herrera de Duero no reside solamente en su antigüedad. Los investigadores determinaron que su diseño procede de los trabajos de una comisión especializada en puentes de hierro, presidida por Lucio del Valle en 1863.

Esta relación resulta especialmente significativa porque actualmente se conocen muy pocos ejemplos de aquellas primeras soluciones constructivas. La estructura experimentó modificaciones importantes a lo largo de su historia. Incluso después de la construcción de un nuevo puente asociado a la autovía A-601, aproximadamente cien metros aguas abajo, la antigua obra metálica continuó en pie.

Para los autores, representa un testimonio excepcional de la transición hacia los puentes metálicos de tramos rectos en España. Así, una infraestructura prácticamente desconocida permite comprender cómo se construían los puentes hace más de un siglo y medio y por qué algunas de aquellas soluciones todavía forman parte del paisaje actual.