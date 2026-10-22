Aseguran que Estados Unidos e Israel planifican una ofensiva contra Irán después de las elecciones

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Reuters (Jonathan Ernst)

Los ejércitos de Estados Unidos e Israel desarrollaron nuevos planes para retomar los ataques contra Irán, según publicó el diario The New York Times, a partir de testimonios de altos funcionarios estadounidenses y otras fuentes.

La planificación militar se produce en un contexto de creciente actividad en la región. Las fuerzas armadas de ambos países intensificaron sus maniobras para practicar misiones de bombardeo, en preparación para una eventual reanudación de las hostilidades contra la República Islámica.

Se preparan nuevos ataques contra Irán. Foto: via REUTERS

Entre los posibles objetivos de una nueva campaña figuran instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní, infraestructura energética y depósitos de misiles y drones. Sin embargo, la decisión de ejecutar los ataques dependerá de las definiciones políticas de Washington y Jerusalén.

La reunión secreta entre Pete Hegseth y Benjamín Netanyahu

En paralelo con los preparativos militares, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, se reunió esta semana en secreto con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una base militar de Israel.

Según las informaciones difundidas, el encuentro estuvo relacionado con la posibilidad de lanzar nuevos ataques contra Irán. La reunión se produjo mientras Netanyahu mantiene una postura de creciente presión sobre Teherán y se prepara para afrontar unas elecciones en las que buscará conservar el poder.

Pete Hegseth se reunió en secreto con Benjamín Netanyahu. Foto: REUTERS

El diario Financial Times ya había informado que el jefe del Gobierno israelí ordenó a comienzos de octubre que sus fuerzas armadas prepararan una nueva campaña de bombardeos contra territorio iraní.

No obstante, la operación finalmente no se concretó debido al rechazo del presidente estadounidense, Donald Trump, a reanudar las hostilidades antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre.

La tensión regional y la evacuación de personal estadounidense

La posibilidad de una nueva ofensiva también coincide con medidas preventivas adoptadas por Washington en Medio Oriente. El Departamento de Estado instruyó evacuar al personal no esencial de su embajada en Arabia Saudí y a sus familiares ante el riesgo de nuevos ataques de los rebeldes hutíes de Yemen.

Este escenario amplía la preocupación por una posible escalada regional, que podría involucrar a distintos actores y afectar la seguridad de las fuerzas estadounidenses y sus aliados.

Mientras tanto, Netanyahu alimenta casi a diario las advertencias sobre una eventual intensificación de las operaciones militares contra Irán. La combinación de ejercicios castrenses, reuniones reservadas y preparativos estratégicos mantiene abierta la posibilidad de una nueva fase del conflicto, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre la fecha de una eventual ofensiva.