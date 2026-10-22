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Buscan trabajadores en aeropuertos de Estados Unidos hoy: sueldos de hasta US$124.032 al año solo con estudios secundarios

Hay vacantes en Florida, Carolina del Norte y Tennessee. Algunas exigen solo estudios secundarios y tienen plazos de postulación próximos a vencer.

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Aeropuerto de Estados Unidos.
Qué aeropuertos de Estados Unidos buscan trabajadores y cuánto pagan. Foto: Google Gemini.
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Los aeropuertos de Estados Unidos buscan trabajadores en octubre de 2026, con vacantes en Florida, Carolina del Norte y Tennessee para mantenimiento, atención al cliente, operaciones y administración. Las convocatorias publicadas por las autoridades aeroportuarias incluyen salarios de hasta US$124.032 anuales, puestos que no exigen título universitario y oportunidades con fechas límite para presentar solicitudes entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre.

Qué aeropuertos de Estados Unidos buscan trabajadores y cuánto pagan

El aeropuerto de Naples, en Florida, concentra varias de las oportunidades verificadas. Según la Naples Airport Authority, la remuneración más alta corresponde a un puesto de gestión de proyectos de infraestructura, construcción y renovación de instalaciones.

La búsqueda de Project Manager I, II o Senior Project Manager ofrece un rango salarial inicial de US$98.949 a US$124.032 anuales. La remuneración y el nivel del cargo dependen de la experiencia y las cualificaciones del candidato.

Avión en aeropuerto de Estados Unidos.
Las convocatorias publicadas por las autoridades aeroportuarias incluyen salarios de hasta US$124.032 anuales. Foto: Google Gemini.

El mismo aeropuerto mantiene otras convocatorias, cada una con su enlace oficial:

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En el Southwest Florida International Airport, en Fort Myers, la Lee County Port Authority busca un agente de acreditaciones de seguridad (Trusted Agent), con una remuneración inicial prevista de US$20,75 por hora.

En Carolina del Norte, el aeropuerto regional de Hickory ofrece entre US$34.539,75 y US$44.901,68 anuales para un técnico aeroportuario. Mientras tanto, Harnett Regional Jetport busca personal de rampa a tiempo parcial: el anuncio menciona US$15 por hora en su encabezado y US$15,76 como salario de contratación.

Cuáles son los empleos que no requieren título universitario

Varias convocatorias admiten candidatos con estudios secundarios completos o su equivalente estadounidense, conocido como GED, aunque también exigen experiencia, licencia de conducir y controles de seguridad.

En Naples, los técnicos de rampa necesitan al menos seis meses de experiencia relacionada con aviación o atención al cliente. Los puestos de mantenimiento requieren conocimientos de herramientas y procedimientos de seguridad, mientras que la experiencia técnica previa se considera favorable.

Para el empleo en Fort Myers, se solicita un año de experiencia en atención al cliente. El dominio del español o del criollo haitiano es especialmente valorado, según la convocatoria, que también exige cumplir condiciones específicas para acceder a una capacitación de seguridad federal.

En Hickory, las tareas incluyen inspecciones de pistas, abastecimiento de aeronaves y mantenimiento de instalaciones. El puesto exige secundario completo o GED y licencia de conducir válida de Carolina del Norte.

En Naples, los técnicos de rampa necesitan al menos seis meses de experiencia relacionada con aviación o atención al cliente.
En Naples, los técnicos de rampa necesitan al menos seis meses de experiencia relacionada con aviación o atención al cliente. Foto: Google Gemini.

El Aeropuerto Internacional de Nashville, en Tennessee, también publica oportunidades en atención al cliente, operaciones de terminal, administración, electricidad, plomería y mantenimiento. Los salarios y requisitos específicos deben consultarse en cada anuncio.

Cómo postularse y cuáles son las fechas límite

Las solicitudes deben presentarse mediante los enlaces oficiales de cada convocatoria, donde se detallan las condiciones laborales y el procedimiento de selección.

Las tres fechas de cierre confirmadas son:

Los horarios corresponden a la zona del este de Estados Unidos. Las ofertas seleccionadas de Naples y Nashville no tienen fechas de cierre confirmadas.

Para trabajar legalmente en Estados Unidos es necesario contar con autorización laboral. Ninguna de las convocatorias seleccionadas confirma patrocinio de visas para extranjeros. Además, algunos puestos exigen licencias de conducir estatales, antecedentes verificables y evaluaciones previas al ingreso.

Los salarios publicados son nominales, antes de impuestos. Dado que las búsquedas pueden cerrarse cuando se cubren los puestos, es recomendable comprobar su disponibilidad en los portales oficiales de Naples y de los demás empleadores antes de enviar una solicitud.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.

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