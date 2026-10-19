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Estados Unidos propuso cerrar el comité de la ONU en el que Argentina reclama año a año por las Islas Malvinas

La solicitud fue realizada por una funcionaria del gobierno de Donald Trump en una reunión de la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas.

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Donald Trump y Javier Milei.
Donald Trump y Javier Milei. Foto: REUTERS
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Mientras el gobierno de Javier Milei continúa haciendo su reclamo por las Islas Malvinas, Estados Unidos propuso cerrar el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, comisión que año tras año insta a Argentina y Reino Unido para poder llegar a un acuerdo sobre la soberanía del archipiélago.

La solicitud estuvo en manos de una representante del gobierno de Donald Trump y se hizo durante una reunión de la Cuarta Comisión, el órgano de la Asamblea General de las Naciones Unidas que fue creado en 1961 para asuntos políticos especiales, como así también para impulsar el fin del colonialismo.

El presidente disertó durante la cumbre en Nueva York.
Javier Milei en la Asamblea General de la ONU. Foto: REUTERS

Aún no se presentó ni se votó una resolución para disolver el comité que también es conocido como C-24. Para que esto ocurra, la Asamblea General de las Naciones Unidas debería aprobar la solicitud presentada.

Entre los planteos de la funcionaria de Trump se destacan los cuestionamientos a los viajes que realiza el organismo, a los que describió como “excursiones anuales a centros turísticos del Caribe y el Pacífico Sur”, y que significan “una pérdida de tiempo y recursos de la ONU”.

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Pese a que no se hizo mención al caso de Malvinas, es un tema que perjudica a la Argentina, ya que es ahí donde cada año renueva su reclamo a Reino Unido para retomar las negociaciones por las islas.

Durante el encuentro anual del C-24 que fue llevado a cabo en junio de este año, el canciller Pablo Quirno denunció la “militarización” británica y la “explotación unilateral de los recursos naturales” en las islas.

pablo quirno nuevo canciller de la nación
El canciller Pablo Quirno. Foto: Noticias Argentinas

Además, el gobierno solicitó medidas ante el Tribunal del Mar con el objetivo de intentar detener el avance del proyecto petrolero Sea Lion, cuyas actividades recibieron el respaldo británico. A partir de ese momento, las tensiones entre Argentina y Reino Unido han escalado de manera significativa.

Qué tiene que pasar para que se disuelva el comité de Naciones Unidas

La iniciativa de Estados Unidos no implica la eliminación inmediata del organismo. Para concretarse, la disolución del Comité Especial de Descolonización debería ser aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Mientras tanto, el planteo abre un nuevo frente de discusión diplomática en torno a un organismo que mantiene el reclamo argentino por Malvinas dentro de la agenda internacional.

Por qué el Comité de Descolonización de la ONU es importante para Argentina

El Comité Especial de Descolonización constituye un ámbito relevante para el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Cada año, sus integrantes adoptan por consenso una resolución que insta a Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales para abordar la disputa de soberanía sobre el archipiélago.

La propuesta estadounidense introduce así una discusión sobre la continuidad de uno de los mecanismos diplomáticos en los que se mantiene vigente el tratamiento internacional de la cuestión Malvinas.

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