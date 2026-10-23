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El papa León XIV suspendió su viaje a Asís por recomendación médica y continúa su recuperación tras la cirugía de pulmón

Su doctor personal, Luigi Carbone, y el cirujano que le operó, Stefano Margaritora, explicaron que más allá de su evolución, se “consideró desaconsejar, por precaución, el viaje en helicóptero previsto para el próximo 27 de octubre”.

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El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón.
El papa León XIV no viajará a Asís para continuar su recuperación tras la cirugía. Foto: REUTERS
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El papa León XIV se sometió a una radiografía de tórax tras su operación por un tumor maligno en el pulmón que confirmó “su óptima evolución postoperatoria”, pero los médicos “no consideran oportuno” el viaje en helicóptero previsto para el 27 de octubre para visitar Asís, en el centro de Italia.

Según expresa un nuevo parte médico difundido por el Vaticano de su doctor personal, Luigi Carbone, y el cirujano que le operó, Stefano Margaritora, se explica que más allá de su evolución, “teniendo en cuenta el poco tiempo transcurrido desde la intervención” se “consideró desaconsejar, por precaución, el viaje en helicóptero previsto para el próximo 27 de octubre”.

La oficina de prensa vaticano detalló después que “para facilitar su recuperación tras la cirugía torácica a la que se sometió y siguiendo el consejo de sus médicos, el papa León XIV no podrá asistir al encuentro previsto ‘Paz desarmada y desarmante’ en Asís el 27 de octubre, que conmemora el 40 aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada por San Juan Pablo II.

La nota explica que el pontífice “enviará un mensaje de cercanía a los organizadores, líderes y representantes de las confesiones y religiones cristianas, así como a los invitados que estarán presentes, con la convicción de que el espíritu de Asís, el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz son recursos valiosos en una época de conflicto”.

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Esta semana, también se informó que el papa “no necesitará ningún tratamiento adicional” tras habérsele extirpado con éxito un cáncer en el pulmón, según confirmaron los exámenes histológicos definitivos.

Los médicos precisaron que las pruebas confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma de pulmón, que la enfermedad se encontraba “localizada” y que “una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional”.

Cabe recordar que León XIV, de 71 años, fue operado el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de anunciar durante el rezo del ángelus que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho.

El papa León XIV ingresó al hospital por un nódulo pulmonar.
El papa León XIV ingresó al hospital por un nódulo pulmonar. Foto: via REUTERS

El diagnóstico tras la cirugía fue que el papa tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El pontífice recuperó su agenda habitual y celebró el rezo del ángelus y la audiencia general en la Plaza de San Pedro, que recorrió en papamóvil.

Mientras, el Vaticano continúa con los preparativos de su próximo viaje a Latinoamérica, previsto del 6 al 17 de noviembre, durante el que visitará Uruguay, Argentina y Perú.

En esta primera gira latinoamericana del pontificado de León XIV están previstos hasta 14 vuelos, más de cuarenta discursos y reuniones, nueve misas multitudinarias, así como la visita a Cusco, una ciudad situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y en la que está previsto también un viaje en helicóptero.

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