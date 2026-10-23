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Fue al funeral de su amigo, aprovechó para visitar la tumba de su padre y murió en un infausto accidente

El hecho tuvo lugar en el Cementerio Municipal de la ciudad de San José, ubicada en el estado Espíritu Santo de Brasil. La víctima tenía 48 años.

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Un hombre fue a visitar la tumba de su padre y murió.
Un hombre fue a visitar la tumba de su padre y murió. Ocurrió en Brasil. Foto: Imagen creada con IA
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Una trágica muerte en un cementerio municipal fue reportada por la Policía de Brasil. Un hombre identificado como Adilson Marsaro (48) cayó sobre la tumba de su padre y falleció en el acto. El episodio se registró el pasado miércoles 21 de octubre en la ciudad de San José, dispuesta en el estado Espíritu Santo de Brasil.

De acuerdo al reporte de medios locales, el hombre visitó dicho cementerio con el objetivo de acudir al funeral de un amigo. Luego de la mencionada ceremonia, dado que los restos de su padre yacían en el mismo sitio, se dirigió a la fosa familiar y fue allí donde ocurrió el infausto suceso.

Qué pasó con el hombre que murió frente a la tumba de su padre

Uno de los encargados del cementerio indicó a las autoridades policiales que Marsaro asistió al velorio de uno de sus mejores amigos. Estacionó la bicicleta cerca de donde estaba aconteciendo la ceremonia, saludó a todos los presentes y luego fue hacia la tumba de su padre, que se encontraba a algunos metros del lugar.

Murió al sentarse en la tumba de su padre
La víctima fue identificada como Adilson Marsaro (48). Foto: Google Maps

Con el objetivo de pasar un tiempo con su ser querido, el hombre se sentó sobre la fosa, pero ésta no resistió y terminó cayendo al vacío dentro de la tumba. El estruendo que provocó el desgraciado hecho llamó la atención de las personas que estaban en el cementerio y rápidamente llamaron a uno de los sepultureros.

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Según lo que comunicaron los medios O Globo y Sur, los testigos se comunicaron con el servicio de emergencias, pero a pesar de los intentos de los médicos por salvarle la vida, el hombre falleció producto de la caída en el acto. Por tal motivo, no se ordenó su traslado a un centro de salud cercano.

Cómo avanza la causa por la muerte de un hombre que cayó al vacío tras sentarse en la tumba de su padre

En este momento, la investigación está a cargo de la Fiscalía de Espíritu Santo en colaboración con agentes de la Policía Civil. La misión de las autoridades judiciales es determinar cómo fueron los últimos movimientos de la víctima y qué pudo haber provocado el derrumbe de la tumba.

Para ello, los fiscales ordenaron la autopsia del cuerpo del hombre también para esclarecer la causa de fallecimiento. Actualmente, el cuerpo del hombre se encuentra en el Instituto de Medicina Legal de Linhares.

Murió al sentarse en la tumba de su padre
La investigación está enfocada en determinar cómo se dio el siniestro. Foto: Imagen creada con IA

Asimismo, según indicaron los efectivos policiales, se investigará al gobierno, ya que se trata de un cementerio municipal más grande de la región: cuenta con 17.921 personas sepultadas.

La intendencia publicó un breve comunicado en donde lamentó la muerte de Marsaro y ofreció toda su colaboración y acompañamiento a la familia de la víctima. No obstante, aclaró, según O Globo, que el gobierno es responsable de la limpieza del sitio, pero el mantenimiento de las tumbas es obligación de las familias.

En el operativo policial participaron, además de una ambulancia del Servicio Móvil de Emergencias (SAMU), una dotación de Bomberos Voluntarios y agentes de la policía brasileña.

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