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Tenía 38 años y era un empresario de Tierra del Fuego: el accidente del hombre que murió en el mismo lugar que su padre

El siniestro tuvo lugar este miércoles 21 de octubre en horas de la tarde en Ruta Nacional 7 muy cerca de la ciudad de Río Grande. Las circunstancias del accidente aún son materia de investigación.

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Murió en el mismo lugar que su padre siete años después
Santiago Fiocchi (38), el empresario que murió en el mismo lugar que su padre. Foto: Captura
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En las últimas horas, se reportó un trágico accidente vehicular en plena Ruta Nacional 7 en el kilómetro 2.868 muy cerca de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego. Un hombre de 38 años que iba a bordo de un auto Toyota 86 GR volcó cerca de la banquina, desviándose hacia el terreno de tierra y murió en el acto.

La víctima fue identificada como Santiago Fiocchi, un empresario que prestaba tareas en esa provincia de la Patagonia Argentina. En los minutos posteriores al hallazgo del cuerpo de la víctima por parte de las autoridades policiales, surgió un detalle escalofriante acerca de la historia familiar de Fiocchi.

Caso Santiago Fiocchi: la escalofriante similitud con el accidente de su padre

Hace exactamente siete años atrás, en el año 2019, en ese mismo lugar falleció su padre, Pablo Fiocchi, también como consecuencia de un accidente automovilístico aunque de características distintas.

El padre de Santiago conducía una motocicleta y circulaba por la Ruta Nacional 7 a la altura del campamento de YPF. De un momento, el conductor impactó contra una camioneta.

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Santiago Fiocchi, el empresario que murió en el mismo lugar que su padre
El accidente tuvo lugar en la Ruta Nacional 7 cerca de Río Grande, en Tierra del Fuego. Foto: Redes

El hombre que por entonces tenía 60 años también manejaba una compañía, en este caso, vinculada a la agricultura y al campo. Fiocchi había fundado Patagonia Maquinarias, una empresa dedicada a administrar concesionarias de maquinaria agrícola. Desde su muerte, esa compañía era dirigida por su hijo Santiago.

Cómo avanza la investigación por la muerte del empresario de Tierra del Fuego

Las circunstancias del accidente de Santiago Fiocchi, que se dirigía presuntamente de Río Grande hacia la ciudad de Tolhuin, aún son materia de investigación. Las autoridades policiales todavía no han podido determinar qué fue lo que provocó el vuelco del vehículo conducido por la víctima y que luego causó su muerte.

Los peritos alcanzaron a identificar marcas del auto en el cemento que se produjeron al momento de la frenada. Asimismo, según indicó Infobae, los investigadores constataron que Fiocchi se habría encontrado conduciendo a alta velocidad.

Santiago Fiocchi, el empresario que murió en el mismo lugar que su padre
El hombre de 38 años que iba a bordo de un auto Toyota 86 GR: se investigan las circunstancias del siniestro. Foto: Captura

En tanto, los agentes policiales pudieron confirmar que el estado de la ruta, al menos en las zonas cercanas a donde ocurrió el siniestro, está en buenas condiciones. Es decir, a priori, no existen elementos que pudieran indicar que la circulación del vehículo se vio perjudicada por las condiciones de la autovía.

Por otro lado, un detalle que se sumó a la investigación, más allá de la velocidad, es que el conductor llevaba puesto el cinturón de seguridad. La Justicia ordenó una pericia automovilística en el vehículo que conducía Santiago Fiocchi con el objetivo de verificar si el auto poseía algún inconveniente técnico.

Si bien minutos más tarde del siniestro ocurrido en plena Ruta Nacional 7 llegó una ambulancia de emergencia para rescatar a la víctima, los médicos comprobaron que el hombre ya había fallecido. Por tal motivo, no se ordenó su traslado a un centro de salud. Además, participó del operativo una dotación de bomberos y efectivos de la comisaría zonal de Río Grande.

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