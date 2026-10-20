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En Brasil buscan voluntarios para trabajar 24 horas por semana cuidando plantas y animales: ofrecen alojamiento gratis, 3 comidas y 2 días libres

La experiencia se desarrolla en una reserva de Mata Atlántica en Iporanga, donde los participantes aprenden agroforestería, alimentación vegetariana y conservación ambiental, incluyendo el cultivo de una especie nativa en peligro de extinción.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Loros; animales
En Brasil buscan voluntarios para trabajar 24 horas por semana cuidando plantas y animales. Foto: Unsplash
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En tiempos en los que cada vez más viajeros buscan experiencias transformadoras en lugar de simples destinos turísticos, una propuesta de voluntariado en Iporanga, una pequeña localidad del estado de São Paulo rodeada por la Mata Atlántica, se presenta como una alternativa para quienes desean aprender prácticas sostenibles, conectar con la naturaleza y sumergirse en una forma de vida más consciente.

Cuáles son los requisitos y qué tareas se deben realizar en el voluntariado en Iporanga

La propuesta está dirigida a personas mayores de 21 años y admite únicamente voluntarios que viajen solos, ya que no acepta parejas ni dúos. Además, los participantes deben estar dispuestos a convivir en un entorno enfocado en la sustentabilidad y respetar normas básicas de convivencia, como no fumar dentro de las habitaciones, no consumir carne durante la estadía y seguir los horarios establecidos por la organización.

La experiencia se desarrolla en una reserva de Mata Atlántica en Iporanga, donde los participantes aprenden agroforestería, alimentación vegetariana y conservación ambiental, incluyendo el cultivo de una especie nativa en peligro de extinción.
La propuesta está dirigida a personas mayores de 21 años y admite únicamente voluntarios que viajen solos. Foto: Worldpackers

Las tareas varían según las necesidades del proyecto, aunque generalmente incluyen el cuidado de mascotas y animales de granja, especialmente gallinas y perros, además de colaborar con la preparación de alimentos vegetarianos, mantenimiento de huertas, tareas domésticas y trabajos de jardinería.

El programa también ofrece la posibilidad de aprender sobre agroforestería y participar en la conservación de una plantación de palmito juçara, una especie nativa amenazada, así como en acciones destinadas a la recuperación de manantiales y la preservación del ecosistema local.

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El proyecto se presenta como un refugio para quienes desean alejarse del ritmo urbano y experimentar una forma de vida más cercana a la naturaleza.

Cuántas horas semanales demanda este proyecto de permacultura

Los voluntarios deben colaborar un total de 24 horas semanales, una carga horaria que permite combinar las actividades del proyecto con tiempo libre para explorar la región o simplemente disfrutar del entorno natural.

La experiencia se desarrolla en una reserva de Mata Atlántica en Iporanga, donde los participantes aprenden agroforestería, alimentación vegetariana y conservación ambiental, incluyendo el cultivo de una especie nativa en peligro de extinción.
Los participantes alternan tareas vinculadas al cuidado de animales y el mantenimiento de la huerta. Foto: Worldpackers

Durante las jornadas de trabajo, los participantes suelen alternar entre tareas vinculadas al cuidado de animales, el mantenimiento de la huerta, labores generales en la propiedad y el apoyo en la cocina, donde se preparan platos elaborados a partir de ingredientes locales y sin carne.

La experiencia busca que cada persona pueda involucrarse activamente en el funcionamiento cotidiano de la comunidad, adquiriendo conocimientos prácticos sobre agricultura regenerativa, alimentación sostenible y vida en contacto con la naturaleza.

Qué beneficios incluye la propuesta: alojamiento gratuito, 3 comidas diarias y 2 días libres

A cambio de su colaboración, los voluntarios reciben una habitación privada durante toda la estadía, con una cama de uso exclusivo y espacio propio para descansar.

La experiencia se desarrolla en una reserva de Mata Atlántica en Iporanga, donde los participantes aprenden agroforestería, alimentación vegetariana y conservación ambiental, incluyendo el cultivo de una especie nativa en peligro de extinción.
Los voluntarios reciben una habitación privada durante toda la estadía con una cama de uso exclusivo. Foto: Worldpackers

Además, la organización cubre las tres comidas diarias: desayuno, almuerzo y cena, una ventaja importante para quienes buscan reducir los costos de viaje mientras participan de una experiencia de intercambio cultural. Entre los beneficios adicionales se incluyen:

  • Dos días libres por semana
  • Internet de alta velocidad para quienes trabajan de forma remota
  • Uso gratuito de bicicletas
  • Traslado desde el punto de llegada hasta la propiedad
  • Acceso a una cocina equipada
  • Descuentos en excursiones y actividades turísticas de la zona

La propuesta también contempla clases diarias de yoga y la entrega de un certificado de participación una vez finalizado el voluntariado.

La experiencia se desarrolla en una reserva de Mata Atlántica en Iporanga, donde los participantes aprenden agroforestería, alimentación vegetariana y conservación ambiental, incluyendo el cultivo de una especie nativa en peligro de extinción.
La propuesta también contempla clases diarias de yoga y la entrega de un certificado de participación. Foto: Worldpackers

Cómo postularse a la oferta de voluntariado a través de Worldpackers

Los interesados en sumarse a esta experiencia pueden encontrar la convocatoria publicada en la plataforma Worldpackers, especializada en intercambios y programas de voluntariado en distintos destinos del mundo. A continuación, el paso a paso:

  1. Ingresar al sitio web oficial de Worldpackers.
  2. Crear una cuenta personal dentro de la plataforma.
  3. Completar el perfil con información personal, intereses y experiencia.
  4. Buscar la propuesta de voluntariado como “Proyecto de permacultura” en Iporanga (Brasil).
  5. Leer las condiciones, reglas de convivencia y requisitos del anfitrión.
  6. Enviar la solicitud de participación junto con una breve presentación personal.
  7. Esperar la respuesta del anfitrión para coordinar fechas y detalles de la experiencia.

Para quienes buscan una alternativa diferente al turismo tradicional, esta propuesta en Iporanga combina alojamiento, aprendizaje, contacto con la naturaleza y participación activa en un proyecto enfocado en la sostenibilidad y la vida comunitaria.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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