Jane Fonda, a los 88 años: “Antes no usaba labial rojo, pero desde que tengo canas me favorece mucho más”

Jane Fonda, a sus 88 años, convirtió el labial rojo en uno de sus grandes aliados de belleza desde que decidió lucir sus canas naturales. Foto: Gisela Schober/Getty Images por Showbiz Cheat Sheet. Foto: Pinterest.

A sus 88 años, Jane Fonda continúa siendo una referente internacional de estilo y belleza. Lejos de intentar ocultar el paso del tiempo, la actriz estadounidense convirtió sus canas en una de sus principales señas de identidad y encontró un aliado inesperado para complementar su nueva imagen: el labial rojo intenso.

La protagonista de Grace and Frankie reconoció que este color no formaba parte de sus elecciones habituales de maquillaje. Sin embargo, desde que decidió abandonar los tintes y lucir su cabello plateado, comenzó a incorporarlo especialmente en sus apariciones nocturnas.

Jane Fonda, a sus 88 años, apuesta por el labial rojo intenso para resaltar sus facciones y complementar su característica melena plateada. Foto: REUTERS

Su experiencia pone de manifiesto una tendencia que ganó protagonismo durante los últimos años: adaptar el maquillaje a los cambios naturales del rostro y del cabello, sin renunciar a los colores intensos ni a la posibilidad de experimentar con nuevos estilos.

El cambio de Jane Fonda que comenzó en los Oscar de 2020

Uno de los momentos más recordados de la transformación estética de Jane Fonda ocurrió durante la ceremonia de los Premios Oscar de 2020. Después de décadas luciendo diferentes tonalidades de rubio, la actriz apareció con una melena completamente plateada que rápidamente llamó la atención.

Aquella decisión representó mucho más que un cambio de peinado. Fonda dejó atrás la necesidad de teñirse constantemente y comenzó a incorporar sus canas como parte fundamental de su imagen pública.

Desde que decidió dejarse las canas en 2020, Jane Fonda incorporó el labial rojo como uno de los protagonistas de sus looks más elegantes. Foto: Pinterest.

Desde entonces, experimentó con diferentes cortes y peinados, desde estilos cortos hasta melenas bob con ondas suaves y volumen. Su cabello gris pasó a convertirse en un elemento distintivo de sus apariciones en alfombras rojas.

En una entrevista con Glamour, la actriz también explicó que buscaba un peinado práctico, fácil de mantener y adecuado para su rutina de viajes. Por ese motivo, optó por una permanente que le permite manejar mejor su cabello naturalmente lacio.

Por qué Jane Fonda empezó a utilizar labial rojo después de dejarse las canas

El cambio de color de cabello también influyó en la manera en que la actriz comenzó a maquillarse. Según las declaraciones reproducidas en la nota original, Fonda explicó que descubrió una nueva afinidad por los labiales rojos intensos después de adoptar su melena plateada, especialmente para eventos nocturnos.

La combinación tiene una explicación estética: el contraste entre el cabello gris y el rojo de los labios permite destacar la boca y aportar intensidad al conjunto del rostro. A diferencia de los tonos neutros, que generan un efecto más discreto, los rojos intensos pueden convertirse en el punto central del maquillaje.

El cabello gris y los labios rojos se convirtieron en una combinación distintiva del estilo de Jane Fonda, referente de belleza a los 88 años. Foto: Pinterest.

“En eventos nocturnos me encanta llevar los labios rojos intensos, no solía utilizar este color, pero desde que me dejé las canas, siento que es un tono que me eleva y potencia mi look”, dijo.

Entre las variantes que pueden complementar el cabello plateado se encuentran el rojo cereza, el frambuesa y el rojo clásico. La elección depende del tono de piel, los subtonos y el efecto que se busque conseguir.

Cómo aplicar labial rojo después de los 50 para conseguir un acabado favorecedor

Con el paso de los años, los labios pueden experimentar modificaciones en su volumen, hidratación y definición. Por eso, algunas técnicas de maquillaje permiten conseguir una aplicación más precisa y uniforme.

Para recrear un efecto similar al que suele lucir Jane Fonda, se pueden seguir cuatro pasos:

Hidratar los labios: aplicar una pequeña cantidad de bálsamo y dejar que se absorba antes de comenzar el maquillaje. Definir el contorno: utilizar un perfilador del mismo tono del labial o de un color similar al natural de los labios. Rellenar con el perfilador: extender ligeramente el lápiz hacia el interior para crear una base más uniforme y mejorar la duración. Aplicar el rojo elegido: distribuir el producto cuidadosamente, comenzando por el centro de los labios y avanzando hacia los extremos.

También conviene prestar atención a la textura. Los labiales cremosos o satinados pueden ofrecer un acabado confortable, mientras que las fórmulas mate proporcionan un resultado más definido, aunque algunas pueden resaltar la sequedad.

Jane Fonda demuestra que el labial rojo puede ser un gran aliado después de los 50, gracias al contraste que genera con las canas y la luminosidad que aporta al rostro. Foto: Freepik

La lección de estilo de Jane Fonda a los 88 años

La evolución estética de Jane Fonda refleja una manera de entender la belleza que no depende de disimular la edad. Su decisión de abandonar los tintes, experimentar con peinados y sumar colores intensos a su maquillaje demuestra que el estilo personal puede transformarse a lo largo de toda la vida.

El labial rojo es apenas uno de los recursos que incorporó a su imagen. Sin embargo, su elección transmite una idea sencilla: envejecer no implica renunciar a los colores llamativos ni a los cambios de apariencia.

A los 88 años, la actriz continúa demostrando que una melena plateada y un maquillaje vibrante pueden convivir en un estilo elegante, actual y lleno de personalidad.