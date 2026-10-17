La dermatología explica que las canas antes de los 30 años no salen solo por genética: en realidad también influyen el tabaco y el alcohol

“No hay nada malo en tener canas a los 30 años”, explica una dermatóloga Foto: Gemini

Encontrar las primeras canas antes de los 30 años es una situación que suele despertar preocupación, sobre todo cuando surgen de manera repentina. Sin embargo, los especialistas aclaran que este fenómeno es más común de lo que se piensa y, en la mayoría de los casos, no representa un motivo de alarma.

La genética es el principal factor detrás de la aparición temprana de cabellos blancos, aunque existen otros elementos que pueden influir, como ciertos hábitos y condiciones de salud. Así lo explicó la dermatóloga Susan C. Taylor, profesora de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, quien remarcó que el momento en que aparecen las canas varía según los antecedentes familiares y la ascendencia.

Por qué aparecen las canas a una edad temprana

El color del pelo está determinado por la melanina, un pigmento producido por células llamadas melanocitos. Con el paso del tiempo, estas células pierden parte de su capacidad para generar pigmento, lo que provoca que algunos cabellos crezcan grises o blancos.

El color del pelo está determinado por la melanina, un pigmento producido por células llamadas melanocitos. Foto: ChatGPT.

Taylor detalló que los melanocitos “empiezan a perder su capacidad de producir” los pigmentos responsables del color del pelo y que, además de disminuir su actividad, algunas de estas células se pierden con los años.

La herencia familiar juega un papel clave: si los padres tuvieron canas jóvenes, es probable que sus hijos también las tengan a edad temprana. Pero no es el único factor. La dermatóloga mencionó que el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y algunas enfermedades crónicas también pueden asociarse a la aparición prematura de canas.

¿Se puede recuperar el color natural del pelo?

Hasta el momento, no existe un tratamiento médico efectivo que permita revertir las canas de manera generalizada. Según Bergfeld, cuando los folículos dejan de producir melanina, es poco probable que el cabello recupere su color original.