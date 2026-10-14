Las maquilladoras coinciden: “El azul crea un contraste que permite resaltar los ojos marrones y lograr una mirada más intensa”

Los maquilladores recomiendan utilizar tonos azules para resaltar los ojos marrones y conseguir una mirada más intensa y luminosa. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Los ojos marrones son considerados unos de los más versátiles a la hora de maquillarse, ya que combinan con una amplia variedad de tonalidades. Sin embargo, no todos los colores producen el mismo efecto: mientras algunos aportan naturalidad, otros permiten intensificar el iris y conseguir una mirada visualmente más definida.

Aunque los tonos beige, tierra y negro suelen ser los más utilizados, los especialistas en belleza coinciden en que existe un color especialmente favorecedor para los ojos marrones: el azul.

El azul marino, el azul eléctrico y el azul petróleo son algunas de las tonalidades que mejor contrastan con los reflejos cálidos del iris marrón. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Lejos de ser una elección reservada para maquillajes llamativos, esta tonalidad puede incorporarse mediante pequeños detalles. Un delineado fino, una máscara de pestañas o una sombra aplicada estratégicamente pueden ser suficientes para conseguir un resultado diferente.

Por qué el azul es el color que recomiendan los maquilladores para los ojos marrones

La elección del azul tiene una explicación relacionada con la teoría del color, un principio que los profesionales del maquillaje utilizan para seleccionar las combinaciones que mejor resaltan las características naturales del rostro.

Según explica la maquilladora Maru Iovanetti, este color permite destacar los matices cálidos presentes en muchos iris marrones. “Si tienes los ojos marrones, agranda tus ojos con el azul. En la teoría del color, el azul crea un contraste que hace que los tonos cálidos y dorados del iris se vean mucho más intensos”, señala la especialista.

Un simple delineado azul puede transformar el maquillaje cotidiano y destacar la mirada sin necesidad de aplicar sombras. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

El principio es sencillo: en la rueda cromática, el azul se encuentra frente al naranja. Como muchos ojos marrones presentan reflejos anaranjados, cobrizos o dorados, utilizar tonalidades azuladas puede producir un contraste especialmente atractivo.

El maquillador español Adrián Rux también destaca esta relación cromática. “El marrón oscuro es realmente un naranja desnaturalizado. En la escala cromática, delante del naranja está el azul: oscuro, marino o turquesa”, explica.

Entre las alternativas más recomendadas aparecen el azul eléctrico, ideal para quienes buscan un resultado llamativo; el azul marino, que ofrece un acabado discreto; y el azul petróleo, que aporta profundidad sin resultar excesivo.

Cómo utilizar el azul para agrandar visualmente la mirada sin aplicar sombras

Una de las principales ventajas de esta recomendación es que no exige dominar técnicas complejas ni dedicar demasiado tiempo al maquillaje. “Esto puede ser con una máscara, un eyeliner o un lápiz fino. No hace falta que sea una sombra por todo el ojo”, aconseja Adrián Rux.

La teoría del color explica por qué los tonos azules ayudan a potenciar los reflejos dorados y cobrizos presentes en muchos ojos marrones. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Para quienes prefieren un maquillaje cotidiano, una alternativa consiste en aplicar un delineador azul marino cerca de la línea superior de las pestañas. De esta manera, el color aparece de forma sutil y permite definir el contorno de los ojos.

Otra posibilidad es utilizar un lápiz azul petróleo en el extremo externo de la línea inferior de las pestañas o reemplazar la máscara negra por una azul oscura. El objetivo no es modificar el tamaño real de los ojos, sino crear un efecto óptico que aporte contraste, luminosidad y definición a la mirada.

Qué otros colores favorecen a los ojos marrones, según los especialistas

Aunque el azul ocupa un lugar destacado entre las recomendaciones, no es la única tonalidad capaz de potenciar los ojos marrones. La creadora de contenido especializada en maquillaje Darina identifica cinco colores especialmente favorecedores: dorado, bronce, lila, verde esmeralda y azul.

Por su parte, la instructora de belleza Wendy Zambrano recomienda prestar especial atención a los tonos morados y berenjena. “Los ojos marrones tienen una ventaja: combinan con todo, pero con la técnica correcta, destacan aún más. Los morados y berenjena generan contraste natural con el marrón que crea profundidad y magnetismo”, asegura.

Además del azul, los especialistas aconsejan utilizar tonos violetas, dorados, bronces y verdes para realzar la belleza natural de los ojos marrones. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

La elección también depende de los matices del iris. Para los ojos marrones con reflejos verdes, los tonos cobrizos, rojizos y tierra pueden ayudar a destacar esas particularidades.

En cambio, quienes buscan un resultado natural pueden recurrir a los beige, dorados y avellana, que generan armonía sin producir contrastes demasiado marcados.

En definitiva, el secreto para resaltar los ojos marrones no consiste en utilizar más maquillaje, sino en elegir las tonalidades adecuadas. Y aunque los colores neutros seguirán siendo un clásico, incorporar un pequeño detalle azul puede ser suficiente para transformar la mirada.