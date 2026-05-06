Ted Turner estuvo casado con Jane Fonda y tuvo estancias en la Patagonia. Foto: Archivo familiar

Murió Ted Turner, el empresario visionario que popularizó la información al promover el intercambio entre diferentes naciones. Más allá de su rol como el fundador de CNN y quien revolucionara el periodismo global, fue un enamorado confeso de las tierras argentinas, en especial de la Patagonia donde no sólo invirtió en miles de hectáreas, sino que encontró su refugio personal lejos del ruido corporativo.

También fue un enamorado de Jane Fonda, a quien conoció a principios de 1990 en un evento benéfico, y se casaron en 1991. A pesar de sus personalidades opuestas -él un magnate mediático y ella una actriz liberal-, vivieron una relación serena que duró 10 años, consolidándose como una de las parejas más mediáticas de los ’90.

Ted Turner estuvo casado con Jane Fonda y tuvo estancias en la Patagonia. Foto: Archivo familiar

Durante su matrimonio, ella se alejó de la actuación, y ambos se enfocaron en un activismo conjunto, fundando la Campaña de Georgia para el Empoderamiento y el Potencial de los Adolescentes (GCAPP), en 1995, en Atlanta. A pesar de divorciarse en 2001, Fonda ha descrito a Turner como su “exmarido favorito”, manteniendo una estrecha amistad después de la separación.

El amor de Turner por la Patagonia

Turner llegó a la Argentina por primera vez en 1995, para lanzar el capítulo local de CNN en Español y visitó la Patagonia. Enseguida se enamoró de esa verde inmensidad poblada de lagos. Como amante de la pesca con mosca, encontró en los lagos del sur un espacio virgen para desarrollar la actividad.

Así comenzó a comprar extensas propiedades destinadas principalmente a la conservación y la pesca. Entre las más destacadas se incluyeron las estancias La Primavera (4.500 ha en el Parque Nacional Nahuel Huapi) y Collón Curá (37.000 ha en Neuquén), así como un albergue de pesca y ranchos en Tierra del Fuego.

Ted Turner era dueño de la estancia Collón Curá. Foto: Collón Curá

Su fascinación por el país convirtió a estas tierras en una de sus favoritas pese a tener, con la división Turner Ranches propiedades en el oeste de los Estados Unidos, más precisamente en Montana, Colorado, Nebraska y Nuevo México, con una extensión de 526.000 hectáreas. Pero él repetía: “El futuro está en la Patagonia. Aquí lo ven todos. El viento sopla casi todos los días. Es uno de los recursos más grandes del mundo”, expresó durante una entrevista exclusiva para Perfil.

Así el magnate pasó agradables momentos en nuestro país y algunas de esas visitas las hizo junto a Jane Fonda. La Primavera fue “la primera estancia que Ted compró fuera de los Estados Unidos”, comentó un directivo de Turner Ranches en una ocasión.

Collón Curá se convirtió en un centro de turismo exclusivo a nivel internacional, funcionando como un prestigioso lodge de pesca con mosca y santuario de animales. Aquí Turner se integraba a las costumbres locales junto con Fonda: mientras ella se declaraba fanática del mate, él disfrutaba de los asados argentinos. “Probablemente, acá estoy más seguro que en mi país”, llegó a declarar en 1997, resaltando la tranquilidad de la cordillera.

Ted Turner estuvo casado con Jane Fonda y tuvo estancias en la Patagonia. Foto: Archivo familiar

El final de una era

En 2001, el matrimonio que parecía perfecto entre Turner y Fonda se rompió cuando, según algunos medios de comunicación, ella pidió el divorcio. Años más tarde se dieron a conocer los motivos habrían sido causa de la ruptura: la decisión de Fonda de convertirse al cristianismo sin consultarlo con Turner, así como diferentes estilos de vida y muestras de afecto en la pareja. La separación se formalizó en mayo de ese año en Atlanta, y ambos decidieron mantener una relación cordial que siguió inalterable hasta los últimos años.

Incluso lo visitó en su rancho de Montana como se ve en el documental “Jane Fonda in Five Acts” de HBO Max. El último viaje de la actriz a la Argentina fue un par de años atrás, cuando viajó a la Patagonia acompañada por su hijo Tom Garity y su nuera Simone Bent, y se alojaron en una de las estancias de su ex marido.